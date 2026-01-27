El UCAM pone a la venta este miércoles abonos para la Copa del Rey: qué hay que hacer para comprarlos

El UCAM Murcia CB, como ya informó este diario, pondrá a la venta un cupo de abonos para poder presenciar la Copa del Rey de Valencia, donde el equipo estará por cuarta vez en su historia. Aunque en principio estaba previsto ponerlos esta tarde a disposición del público, se ha retrasado unas horas por cuestiones logísticas y será este miércoles por la mañana, en una hora por concretar aún, cuando se podrán adquirir. No habrá que hacer colas presenciales, pero sí virtuales a través de la web del club.

La venta es exclusiva para abonados del club, pero al poder comprar cada uno de ellos cuatro, otros aficionados que no tengan el carné de esta temporada también tendrán la oportunidad de hacerse con uno siempre que se ‘asocien’ con otro que sí lo sea.

A través de la web oficial del club (www.ucamdeportes.com/ucamcb), accediendo al apartado “EXPERIENCIAS”, se pondrán en circulación unos seiscientos abonos, según informaron fuentes de la entidad a esta Redacción, aunque la cifra exacta no se ha precisado en la nota de prensa emitida por el club, que sí especifica que “los abonos son completos, de diferentes categorías de precios, que permitirán disfrutar de todos los partidos del torneo. No se pondrán a la venta entradas sueltas, por lo que esta será la única opción disponible para acceder a los encuentros mediante el cupo asignado al club”.

A partir de 155 euros

La ACB diseñó nueve categorías principales de precios que van desde 155 euros, con todo el anillo superior (44% del aforo a la venta) repartido entre las dos categorías más baratas (155 y 225 euros). En el resto del pabellón los precios son de 285 euros en la categoría 5; 325 en la 4; 390 en la 3; 485 en la 2; 560 en la 1; 680 en Silver; y 770 en Golden. En el precio no se incluyen los gastos de gestión, que son de un 2% hasta un máximo de 15 euros.

Barcelona o Tenerife

Después del sorteo celebrado en Valencia el pasado lunes, el UCAM Murcia CB ya conoce su hoja de ruta, pero hasta el domingo 8 de febrero a las ocho de la tarde -el encuentro dará comienzo a las seis- no se resolverá la incógnita que marcó el mismo. Y es que está por resolver un Dreamland Gran Canaria-Baskonia para saber si el equipo universitario ocupa la cuarta o la quinta plaza al final de la primera vuelta. Ese encuentro, correspondiente a la décima jornada -se aplazó el pasado 13 de diciembre por la borrasca Emilia-, será el que resuelva definitivamente la ecuación. Si ganan los vascos en Las Palmas de Gran Canaria, los universitarios serán quintos; y si pierden, serán cuartos.

Los murcianistas, si cae el Baskonia ante el Gran Canaria, que acumula en estos momentos una racha de siete jornadas sin perder en la ACB, jugarán el viernes a las seis de la tarde en el Roig Arena contra La Laguna Tenerife. Pero en el supuesto de ganar los vascos, el rival será el Barça de Xavi Pascual, que el pasado domingo cayó en su pista ante los tinerfeños, a las nueve de la noche.