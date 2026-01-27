Mourinho, el oscuro deseo de Florentino: "José, quédate en el Real Madrid. Lo mejor está por venir"

Nadie duda en el Real Madrid que el entrenador preferido de Florentino Pérez ha sido José Mourinho. El dirigente blanco aún mantiene contacto con el portugués, con el que intercambia llamadas y mensajes trece años después de su marcha del club blanco. Y el destino ha querido que 'The Special One' se vuelva a cruzar con el Real Madrid, al que se medirá este miércoles en Lisboa en la jornada final de la liguilla de la presente Champions.

Un regreso siempre esperado

Preguntado por un posible regreso a Madrid, Mourinho tiró de sorna para responder: "No cuenten conmigo para las telenovelas... Hay buenas telenovelas, pero son muy largas, te pierdes uno o dos capítulos y entonces ya no puedes seguir la historia. No cuenten conmigo, yo no me meto en telenovelas". El luso fue entrenador del Real Madrid entre 2010 y 2013, período que quedó marcado por su rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola. Con Mourinho el Madrid ganó la Copa del Rey en 2011 y la Liga en 2012, pero se marchó sin poder levantar la décima Champions League, que la institución perseguía sin suerte.

Florentino siempre ha dicho que "el único entrenador que ha puesto firme al vestuario en el Real Madrid ha sido Mourinho". Para alguien que ha llegado a decir que si por él fuera, al Madrid hasta le sobraba el entrenador, ese elogio es mucho decir. Pérez defendió su llegada al club advirtiendo que "Mourinho se identifica con el ADN del Real Madrid y eso es necesario para poder competir en todos los frentes".

Mourinho decidió que su etapa estaba acabada en el Real Madrid en 2013, cuando el Chelsea le llamó para regresar al banquillo de los blues. Pocos saben que Florentino le pidió explícitamente que no se fuera: "Ya has hecho lo más difícil José, quédate, lo mejor está por venir". Mourinho reconoció años después que es uno de los grandes errores de su carrera, haberle dicho que no al presidente blanco.

Cada anuncio del fichaje de Mourinho por un equipo, y han sido muchos, llegaba seguido de algún mensaje de Pérez al portugués en el que le deseaba mucha suerte en su nueva etapa. Lo hizo cuando firmó por el United, por el Tottenham, por la Roma, por el Fenerbahçe y en su última aventura al desembarcar en Lisboa para digirir al Benfica. En esta última ocasión, Florentino le mandó mensajes públicamente de apoyo, confirmando que la relación sigue siendo de cariño mutuo.

Arbeloa, "espartano" de Mourinho

Si la relación con Florentino es cercana, con Arbeloa es casi familiar. El hoy entrenador del Real Madrid ha manifestado en numerosas ocasiones que llegó a cruzar "un límite de relación profesional y fue como un amigo o como un padre para nosotros. Mourinho se partía la cara por nosotros y nosotros agradecíamos que sacara el cuello y parase las balas que iban dirigidas al equipo". Arbeloa fue de los pocos jugadores que tras las tensiones internas que se vivieron entre el portugués y el vestuario, defendió la figura del entrenador.

El día que fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid, en su primera rueda de prensa en Valdebebas, Arbeloa declaró que ha sido "un privilegio ser entrenado por Mourinho, porque tuvo una enorme influencia sobre mí. Aunque yo voy a ser Arbeloa y si quisiera ser Mourinho fracasaría estrepitosamente". Este miércoles Arbeloa y Mourinho se saludarán efusivamente en el césped y probablemente Florentino mire con cierta añoranza pensando en lo que pudo ser y no fue con un Mourinho que dejó huella en el Real Madrid durante los tres años que dirigió el banquillo blanco.