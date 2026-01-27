Atletismo
Miguel Ángel López, Iván López y Manuel Bermúdez, en el podio del Gran Premio de Guadix
Triunfo para el de Llano de Brujas en 10 kilómetros, y segundo puesto para el yeclano en media maratón, donde el ciezano es tercero
José Bermúdez
Una amplia representación de atletas de la Región participaron en el XXXVIII Gran Premio de Marcha Ciudad de Guadix-Memorial Manuel Alcalde, un evento de la Serie Bronze de pruebas de marcha a nivel mundial.
En la distancia de media maratón, el yeclano Iván López acabaría segundo tras el local José Manuel Pérez Rubio con un tiempo de 1h.30:25, mientras que Manuel Bermúdez fue tercero en una mañana infernal de frío, lluvia y viento que hizo más heroica si cabe la participación en esta prueba tres semanas del Nacional de Cieza.
Por su parte, en los 10 kilómetros, el atleta de Llano de Brujas Miguel Ángel López, con un tiempo de 40:50, dio una lección magistral sobre el asfalto accitano, marchando en solitario desde el pistoletazo inicial, cuando más arreciaba la lluvia.
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- En directo: Real Murcia-Algeciras
- Inquilinos de alquiler social se hacen con la propiedad de quinientas casas
- Desalojan de nuevo el campamento improvisado bajo el puente del Malecón de Murcia: 'Sin piedad ni compasión
- Al taller los cactus de Oppenheim, en la rotonda de La Opinión de Murcia
- Ocho investigados por la salvaje paliza a un menor durante los disturbios racistas de Torre Pacheco