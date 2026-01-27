Miguel Ángel López, Iván López y Manuel Bermúdez, en el podio del Gran Premio de Guadix

Una amplia representación de atletas de la Región participaron en el XXXVIII Gran Premio de Marcha Ciudad de Guadix-Memorial Manuel Alcalde, un evento de la Serie Bronze de pruebas de marcha a nivel mundial.

En la distancia de media maratón, el yeclano Iván López acabaría segundo tras el local José Manuel Pérez Rubio con un tiempo de 1h.30:25, mientras que Manuel Bermúdez fue tercero en una mañana infernal de frío, lluvia y viento que hizo más heroica si cabe la participación en esta prueba tres semanas del Nacional de Cieza.

Noticias relacionadas

Por su parte, en los 10 kilómetros, el atleta de Llano de Brujas Miguel Ángel López, con un tiempo de 40:50, dio una lección magistral sobre el asfalto accitano, marchando en solitario desde el pistoletazo inicial, cuando más arreciaba la lluvia.