La lista de tareas de un Javi Rey cuestionado en el FC Cartagena

No hay mal que cien años dure ni racha infinita. El FC Cartagena se encuentra en un largo bache de resultados y fútbol, pero dejó entrever en el último encuentro aspectos que invitan al optimismo. Tras un mercado de invierno en el que ha cambiado buena parte de la parcela ofensiva del equipo albinegro y que todavía no ha terminado, su entrenador, Javi Rey, tiene la tarea de amoldarse a la nueva situación para obtener el máximo rendimiento. Dejará de ser cuestionado tan pronto como lo consiga.

Javi Rey llegó a un FC Cartagena y seis meses después forma parte de otro muy diferente. Lo hizo de la mano de Paco Belmonte y Manolo Breis, junto con el anterior consejo de administración. El gallego firmó con un proyecto y ahora está en otro, comandado por Alejandro Arribas, con las diferencias que ello ha supuesto a todos los niveles. Caras nuevas, distintas formas de pensar, otra forma de trabajar y un mercado para comenzar la remodelación.

Junto con Manolo Breis, Javi Rey ayudó a conformar el grupo que disputó la primera mitad de la temporada. Hace unos días confirmó el técnico que ahora también tiene un peso importante en las decisiones que se toman desde la dirección deportiva. Bajo el mando de Javier Hernández, el Cartagena ya ha cerrado ocho operaciones: cuatro de salida y otras cuatro de entrada. Sigue trabajando la dirección deportiva en más cambios y el de la segunda vuelta será un equipo diferente al que Javi Rey tendrá que acostumbrarse.

Acomodar a los nuevos

De buenas a primeras ya se han podido ver aspectos positivos. Dos de los fichajes, Yanis Rahmani y Benito Ramírez, han mostrado la calidad que les ha traído hasta el Cartagonova sin rastro de esa falta de minutos que les condicionaba. Las cualidades de estos dos jugadores tienen una gran incidencia en el estilo de juego debido a su posición en los extremos y su manera de elaborar las jugadas de ataque. Era lo que necesitaba el Cartagena, pero tendrá que encontrar Javi Rey la táctica que más les convenga para marcar diferencias.

Por otro lado, la defensa sufre errores imperdonables y falta de contundencia. A falta de lo que pueda llegar todavía en el mercado, Eneko Ebro es un jugador aún por descubrir. Si Javi Rey consigue un buen nivel del central, el nivel y la competencia pueden aumentar, disminuyendo también los minutos y el riesgo por lesión. Ademas, se tiene la sensación dentro del conjunto albinegro de que Jean Jules también será diferencial cuando entre en dinámica de juego.

Olvidar malas costumbres

Sigue el técnico empeñado en la media inglesa que no le ha funcionado. Muestra Rey una mentalidad demasiado conservadora como visitante y en su última aparición lo volvió a demostrar. «Si el 0 a 2 hubiera sido fuera, habría sido impensable remontar, pero en casa estaba convencido de que lo podíamos lograr», dijo el técnico en rueda de prensa, lo mismo que le transmitió a sus jugadores en el descanso. Tendría mucho ganado el Cartagena si el planteamiento del técnico se iguala independientemente del campo en el que juegue.

Por otra parte, si evita el FC Cartagena los fallos que le han condenado durante los últimos meses, podrá corregir su rumbo en la segunda vuelta. Desde la falta de efectividad de cara a puerta hasta los ‘regalos’ en área propia han costado muchos puntos que ahora necesitan los albinegros.

Con el mercado invernal en sus últimos días, aún tiene trabajo por delante el club portuario para añadir a su equipo las cualidades de las que carece. A partir de ahí, será tarea de Javi Rey pelear por el objetivo, que no es otro que el play off de ascenso.

Noticias relacionadas

Ortuño, un mes de baja

Estaba siendo de lo mejor en ataque, pero una inesperada lesión ha frenado en seco a un Alfredo Ortuño que había encontrado el ritmo. El delantero sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Sólo pudo disputar media hora contra el Europa y se vio obligado a abandonar el campo cuando mejor estaba jugando. Aunque abandonó el campo por su propio pie, su lesión le puede tener un mes fuera del césped. El yeclano suma cinco goles y una asistencia entre liga y Copa con apenas 720 minutos de juego.