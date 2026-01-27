Fran Viñuela refuerza el ataque de la Minera

La Deportiva Minera hizo oficial ayer la incorporación de Fran Viñuela (Villafranca de los Barrios, 12 de julio de 1998) para lo que resta de temporada en el Grupo IV de Segunda RFEF. El atacante extremeño llega procedente del Xerez DFC, club con el que ha alcanzado un acuerdo de rescisión, y se pondrá a las órdenes de Checa para lo que resta del campeonato.

Fran Viñuela aterriza en Llano del Beal tras una etapa con escaso protagonismo en el conjunto azulino. El futbolista llegó a Chapín el pasado verano procedente del Cacereño como uno de los fichajes que más ilusión generó entre la afición xerecista. De hecho, arrancó el curso contando para Antonio Fernández, siendo titular en cinco de las primeras ocho jornadas, pero una lesión frenó su progresión.

Con el relevo en el banquillo y la llegada de Diego Caro, su participación se redujo notablemente, acumulando minutos casi siempre desde la suplencia. En total, el extremo ha disputado 15 partidos oficiales, solo seis como titular, con algo menos de 600 minutos y sin haber logrado ver portería.

Su último encuentro con el Xerez DFC fue ante La Unión Atlético, en el Municipal de Chapín, partido en el que tuvo que abandonar el terreno de juego a los 22 minutos por molestias físicas. Posteriormente se perdió el desplazamiento a Yecla y, aunque ya estaba disponible para el duelo frente al UCAM Murcia, finalmente no entró en la convocatoria, un indicio claro de su inminente salida.

Ahora, el extremo inicia una nueva etapa en la Deportiva Minera, que busca reforzar su parcela ofensiva con un futbolista desequilibrante y con experiencia en la categoría para afrontar con garantías el tramo decisivo de la temporada. El cuadro cartagenero quiere ascender esta temporada y sigue trabajando en tener los mejores mimbres posibles para conseguirlo.