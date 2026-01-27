ElPozo Alimentación será patrocinador de la selección española de fútbol hasta 2030

ElPozo Alimentación y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han sellado un acuerdo de colaboración que vinculará a ambas entidades hasta el año 2030. En virtud de este convenio, la compañía cárnica con sede en Alhama de Murcia se convierte en patrocinador de la selección española de fútbol durante, al menos, los próximos cinco años.

La empresa, propiedad de la familia Fuertes, hizo público el acuerdo este martes y anunció la celebración de una rueda de prensa el próximo jueves en sus instalaciones, donde se ofrecerán más detalles del alcance del patrocinio. Al acto está prevista la asistencia de los principales responsables de ElPozo Alimentación y de la RFEF, organismo presidido por Rafael Louzán.

ElPozo Alimentación y la RFEF presentarán el acuerdo este jueves

Este nuevo compromiso refuerza la estrecha vinculación de ElPozo con el deporte de élite. La firma murciana da nombre desde 1989 a uno de los clubes históricos del fútbol sala nacional, ElPozo Murcia Costa Cálida, que compite en la Primera División, y es también patrocinadora del Alhama Club de Fútbol ElPozo, equipo que milita en la Liga F Moeve, la máxima categoría del fútbol femenino español.

Presencia en las grandes competiciones

Su apuesta por el deporte se extiende igualmente al baloncesto, donde ejerce como patrocinador del UCAM Murcia Club Baloncesto y del Valencia Basket, ambos integrantes de la Liga Endesa, así como al ciclismo, con su apoyo a la Vuelta Ciclista a España. A estos patrocinios se suman otros acuerdos activos, entre ellos el que mantiene con la propia Real Federación Española de Fútbol.

Noticias relacionadas

Con esta alianza, ElPozo Alimentación consolida su estrategia de vinculación a grandes competiciones y entidades deportivas nacionales, reforzando su presencia y visibilidad en el ámbito del deporte profesion