"Desequilibrio" en banda y "corazón" en el mediocampo del FC Cartagena

En la tarde de este martes han sido presentados como jugadores del FC Cartagena Jean Jules y Yanis Rahmani. El club, en un acercamiento con los patrocinadores, ha llevado la rueda de prensa de presentación a la sede del concesionario Gougo en Cartagena, perteneciente al Grupo Huertas. Desde allí, Víctor Alonso ha destacado la calidad de los jugadores, ha desvelado cómo se dieron los acuerdos y ha dado las gracias a ambos futbolistas.

El primero en tomar la palabra ha sido el camerunés Jean Jules, quien ya se encuentra "bien" para jugar este mismo viernes contra el Hércules. "Ahora depende del míster. El equipo también está bien y hay que darle valor al trabajo de los demás", ha comentado. El centrocampista no ha tardado mucho en alcanzar el nivel del equipo gracias a su preparación externa. "Estuve en Camerún con un preparador físico durante dos meses esperando la llamada de Víctor. Después estuve entrenando en París, pero es diferente hacerlo sólo y hacerlo con un equipo", ha afirmado.

Como ya había desvelado Víctor Alonso, el futbolista alcanzó un acuerdo verbal con el equipo de Arribas en octubre que respetó hasta la firma del contrato. "Estuve bastante tiempo hablando con Víctor y con Arribas. Tenía muchas ganas de venir y, aunque tuve ofertas de fuera, ya no quería ir a otro lugar", ha expresado. Ante la pregunta de qué puede aportar, Jules sólo tiene una palabra: "corazón".

Por su parte, Yanis Rahmani ha repasado las circunstancias que le dejaron sin equipo en verano y su camino hasta firmar con el Cartagena. "Me sucedieron cosas a nivel personal y a nivel físico por las que decidí quedarme en casa con mi familia. Me recuperé mentalmente de la pasada temporada, que fue dura. Necesitaba parar como persona y como jugador y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida", ha asegurado.

Sobre su impecable estado físico, que le permitió jugar 45 minutos el pasado sábado, Yanis ha desvelado que entrenó con el Sestao River, "el equipo de su pueblo" para estar preparado. "Sabía que cuando llegase la oportunidad en enero no tendría tiempo. Por eso trabajé mucho. Tengo que rendir desde ya porque el fútbol no perdona una mala racha. Me he preparado para competir, aunque todavía no estoy al cien por cien", ha dicho el futbolista.

Rahmani quiere "aportar desequilibrio en la zona de ataque y generar ocasiones" y le da normalidad a las altas expectativas tras su doblete en su debut. "Es normal que las expectativas sean altas después de meter dos goles. Tuve la suerte de estar en el sitio indicado y espero seguir ayudando al equipo con goles, asistencias o trabajo", ha concluido.