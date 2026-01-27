La cuarta Copa del UCAM arrancará en Valencia ante el Barça o el Tenerife

El UCAM Murcia CB ha iniciado la cuenta atrás hacia la Copa del Rey de Valencia 2026 con suspense. Después de su derrota el domingo en la prórroga en la pista del Unicaja Málaga y del triunfo del Baskonia frente al Joventut, quién acabará la primera vuelta de la liga en cuarta o quinta posición sigue en el aire. Hasta el domingo 8 de enero a las ocho de la tarde -el encuentro dará comienzo a las seis- no se resolverá la incógnita que marcó el sorteo celebrado ayer en la ciudad que será sede del torneo. Y ese encuentro, correspondiente a la décima jornada -se aplazó el pasado 13 de diciembre por la borrasca Emilia-, será el que resuelva definitivamente la ecuación. Si ganan los vascos en Las Palmas de Gran Canaria, los universitarios serán quintos; y si pierden, serán cuartos.

Cuadro de emparejamientos de la Copa del Rey de Valencia 2026 / ACB

Con ese condicionante se celebró un sorteo donde solo quedó clara una incógnita: el UCAM Murcia jugará el viernes, a las seis o a las nueve de la noche, circunstancia que agradó a los aficionados, pero no tanto a los jugadores y cuerpo técnico, que en caso de pasar a semifinales tendrán un día menos para descansar.

Los murcianistas, si cae ante el Gran Canaria el Baskonia, que acumula en estos momentos una racha de siete jornadas sin perder en la ACB, jugarán el viernes a las seis de la tarde en el Roig Arena contra La Laguna Tenerife. Pero en el supuesto de ganar los vascos, el rival será el Barça de Xavi Pascual, que el pasado domingo cayó en su pista ante los tinerfeños, a las nueve de la noche.

Rival inédito en cuartos de final

Por tanto, en la cuarta participación en una Copa del Rey del club murciano en sus cuarenta temporadas de historia, el rival en cuartos de final será inédito. En Murcia 1996 se midió al Unicaja, al que derrotó en la prórroga; en Granada 2022 el rival fue el Valencia Basket, al que superó en el partido que cerró la primera eliminatoria; y en Málaga 2024 cayó frente al Real Madrid. Es decir, que en dos de los tres precedentes los universitarios salieron triunfadores. Con el Barça, sin embargo, sí que se encontró en las dos ocasiones en las que jugó las semifinales.

Un día antes, el jueves 19 de febrero, el sorteo deparó que el anfitrión, el Valencia Basket, será el encargado de abrir el fuego a las seis de la tarde contra el Joventut. Y la primera jornada se cerrará con un atractivo Real Madrid-Unicaja Málaga, los protagonistas de la final del pasado año en Gran Canaria, donde salieron triunfadores los malagueños.

"Estamos muy contentos de estar con estos equipazos en la Copa del Rey

Entre los ocho equipos que han entrado en la Copa, el UCAM Murcia es que el tiene menos bagaje en el torneo. Por ello, el director general del club, Alejandro Gómez, quien estuvo representando a la entidad en el sorteo, apeló a que «tenemos mucha ilusión y estamos cerca de casa, por lo que vendrá mucha afición, e intentaremos competir lo mejor posible. Nosotros estamos muy contentos de estar con estos equipazos en la Copa del Rey», manifestó.

El madrileño también se refirió a los dos rivales posibles en cuartos de final: «Es un dos por uno porque tenemos dos en los que pensar. A ver si somos capaces de dar la sorpresa», dijo inicialmente, para después señalar sobre el Barça que «es uno de los mejores de Europa, que aspira a ganar la Copa y tendremos que tener toda la energía puesta en ese partido», y del Tenerife, que estaba en un mal momento y entró en el torneo en la última jornada, que «después de ver el partido que hizo ante el Barça, hay que ponerlo en cuarentena. En la Copa siempre hay sorpresas y esperemos que seamos nosotros quienes la demos».

Con el Barça, al que el UCAM ganó en la primera vuelta en un contexto muy diferente al actual de los azulgranas, abrirá precisamente este domingo la segunda vuelta (19:00 horas) el equipo de Sito Alonso, que solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros de liga. Después, antes de la Copa, los murcianistas visitarán al Río Breogán el sábado 7 de febrero, para el sábado 14, en el Palacio de los Deportes, disputar el último duelo previo al desplazamiento a Valencia frente al San Pablo Burgos, que acaba de fichar a Augusto Lima.

Seiscientos abonos a la venta

El UCAM Murcia CB anunció la pasada semana que próximamente pondría a la venta abonos para la Copa del Rey exclusivamente a sus abonados. Y será este martes por la tarde, a través de la web del club, cuando se pondrán a disposición de los abonados de la entidad. En torno a unos seiscientos pases, cifra que están intentando los dirigentes que sea mayor, según confirmaron fuentes del club a esta Redacción, serán los que se pondrán a la venta en la zona que ha reservado la ACB para los seguidores del UCAM Murcia en el Roig Arena, un pabellón con capacidad para más de 15.000 personas.

Aficionados del UCAM Murcia en la Copa del Rey de Málaga en 2024 / L.O.

Aunque el club no ha precisado qué precio tendrán los abonos, todo apunta a que serán los de categoría 7, que valen 155 euros para poder presenciar las cuatro jornadas del torneo, o de la 6, que cuestan 225. A esos precios hay que unir un 2% en concepto de gastos de gestión.

El desplazamiento de aficionados del club murciano será masivo. De hecho, ya fueron muchos los que adquirieron sus abonos cuando el pasado 17 de diciembre la ACB los puso a la venta. Y los al menos seiscientos que ahora ofertará el club se espera que se agoten en unos minutos, por lo que los interesados tendrán que estar atentos a la información que tiene previsto hacer pública este martes por la mañana la entidad, cuando conozca el número exacto de abonos.

Noticias relacionadas

Tanto en la Copa del Rey de Granada, en 2022, como en Málaga, en 2024, el equipo tuvo un apoyo masivo de sus aficionados, pero en este caso, dada la proximidad -poco más de dos horas de viaje en coche-, se espera que aún sea mayor el desplazamiento hasta Valencia.