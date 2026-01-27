Cieza acogerá el primer Nacional de marcha en la distancia maratón

El pasado 1 de enero, la World Athletics introdujo una novedad en la marcha atlética, una modalidad inmersa en cambios en los últimos años que ya se pusieron en marcha en los pasados Juegos Olímpicos de París. La novedad más reciente es que elimina del programa de competiciones de alto nivel la distancia de los 35 kilómetros, que sustituyó a los 50, para adoptar la del maratón clásico, 42,195 kilómetros. Y por primera vez en la historia, este año se celebrará un Campeonato de España Maratón. La sede elegida para este estreno por la Federación Española es una de las cunas de la marcha en nuestro país, Cieza, que acogerá el evento el domingo 15 de febrero con la participación de los mejores atletas españoles y también algunos extranjeros que llegarán hasta la localidad para probarse en la misma.

La cita está organizada por la Real Federación Española de Atletismo y la Federación Murciana, con la colaboración de la dirección general de Deportes de la Comunidad Autónoma y del ayuntamiento de Cieza.

En la misma, que se presentó ayer en FITUR, la Feria Internacional de Turismo, se darán cita unos 350 atletas, entre los que estarán los murcianos Miguel Ángel López Nicolás, Iván López y Manuel Bermúdez, que parten con opciones de estar dentro del equipo español que afrontará la primera competición internacional de la distancia, que será el Mundial por equipos previsto para el 12 de abril en Brasil. También será la primera oportunidad para lugar una plaza para el Campeonato de Europa que se celebrará en Birmingham del 10 al 16 de agosto.

El director general de Deportes, Fran Sánchez, que participó en la presentación junto al alcalde de Cieza, Tomás Rubio, y los representantes de las federaciones de atletismo nacional, Raúl Chapado, y regional, José Antonio Cutillas, destacó en una nota de prensa de la Comunidad Autónoma que la designación de Cieza como sede «refuerza la posición de la Región como destino de turismo deportivo y como referente histórico de la marcha atlética española», y subrayó el impacto económico, social y turístico que el evento generará en el municipio y en el conjunto de la Comunidad.

El campeonato, además de maratón en categoría absoluta y máster, incluirá pruebas de 10 kilómetros para sub-20 y sub-18, y 5 kilómetros para sub-16, tanto en modalidad individual como por federaciones autonómicas. La competición se desarrollará en un circuito urbano homologado de 2 kilómetros, con salida y meta en la Plaza de España de Cieza.

A las ocho de la mañana dará comienzo la prueba para la distancia maratón, mientras que a partir de las 11:30 se dará la salida al resto hasta concluir a las 14:20 con los cinco kilómetros sub-16. Al ser la primera vez que se lleve a cabo la distancia maratón, la Federación exige tener acreditada una marca de 3h.35 en hombres y de 3h.45 en mujeres en 35 kilómetros.