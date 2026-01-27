Bombazo en el FC Cartagena: Javi Rey, destituido

Sorpresa en el FC Cartagena. Javi Rey, entrenador que comenzó la temporada con el equipo, ha sido destituido en la tarde de este martes. El técnico gallego firmó por el cuadro albinegro en verano de la mano de Paco Belmonte y Manolo Breis, antes de la venta del club a Alejandro Arribas. Pese a su buen inicio, los últimos resultados le habían puesto en el foco y la nueva directiva ha tomado la decisión de resolver su contrato.

Así lo ha anunciado el conjunto portuario a través de sus canales oficiales: "El FC Cartagena ha tomado la decisión de resolver el contrato de Javi Rey como entrenador del primer equipo. Desde el FC Cartagena queremos agradecer a Javi Rey su entrega y compromiso desde que llegó a nuestra entidad, además de su trabajo y profesionalidad. Así como le deseamos toda la suerte tanto en su futuro personal como en el profesional".

La noticia ha sido totalmente inesperada. Y más aún a tres días de disputar el encuentro frente al Hércules en el Rico Pérez. El cartagenero Raúl Guillén dirigirá al equipo en sus entrenamientos a partir de mañana y también se sentará en el banquillo en Alicante. El club maneja varios candidatos para firmar un sustituto, pero aún no ha trascendido la identidad.