Alex Schalk, la ficha senior que se quiere liberar el Real Murcia

A falta de cinco días para el cierre del mercado, las oficinas de Nueva Condomina siguen trabajando a pleno rendimiento, ya que aún restan tres operaciones por cerrarse. La gran prioridad es la incorporación de un mediocentro que llegue para pelear el puesto con Sekou. La primera opción fue Calavera, pero el jugador del Tenerife prefirió marcharse al Hércules. El club murcianista continúa rastreando el mercado nacional e internacional en busca de ese mediocentro y también de un delantero que ofrezca alternativas a David Flakus.

La idea es incorporar a un jugador sub-23 y a otro sénior, pero en estos momentos el club grana tiene ocupadas todas las fichas sénior. Por ello, el elegido para liberar una plaza es el neerlandés Alex Schalk. El atacante apenas ha contado con minutos, aunque ha dejado algunos detalles interesantes, considerados insuficientes desde el punto de vista del club, por lo que ya se le ha comunicado que debe salir.

Alcanzar un acuerdo con el jugador y cerrar la llegada de los dos refuerzos son las tareas que aún quedan pendientes.