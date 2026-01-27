Alcaraz derriba la puerta de las 'semis' y destroza el sueño australiano

Ya están aquí. Las esperadas primeras semifinales del Open de Australia para Carlos Alcaraz ya son una realidad después de la victoria ante Alex De Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1) en una nueva demostración de llegar más preparado que nunca para conquistar el único de los cuatro Grand Slam que le falta en sus vitrinas.

Tras dos años consecutivos topando con la barrera de los cuartos, el tenista de El Palmar tiene ya el primer gran paso esperado en la presente edición, dejando un día más a su rival si conseguir un solo set.

Primeras en Australia y décimas en su carrera, para quedarse solo detrás de Nadal como el más joven de la Era Open en conseguirlo, además de ser también el segundo en activo en tener dicha cifra, solo por detrás de Novak Djokovic. Junto al murciano se sitúa el alemán Alexander Zverev, que lo consiguió también este martes que será el rival en la lucha por el billete a la gran final.

INTERCAMBIO INICIAL

Triunfo convincente, aunque más trabajado de lo que el marcador pueda reflejar, sobre todo en el inicio. El español tuvo que ir apagando las reacciones de un De Miñaur que nunca se dio por muerto y que pese a verse siempre por detrás en el marcador, nunca dejó que Alcaraz se escapara demasiado. Pese a la resistencia del australiano, Carlitos supo poner siempre una marcha más en el momento, dejando todavía más desfavorable un cara a cara particular que ya luce 6-0.

Se le da a la perfección el juego resistente del australiano, que supo aprovechar el pobre porcentaje de primero de Alcaraz en el partido. Por debajo del 60% terminó el murciano, que por suerte no tuvo que echar en falta encontrar más regularidad, aunque mucho sufrirá si no consigue elevarlo considerablemente en los próximos partidos.

Alcaraz con su equipo en el partido ante De Miñaur / AP

Ello le sirvió a De Miñaur para contrarrestar las dos roturas que sufrió en el primer set y poder mantenerse en partido, aunque a las puertas del 'tie break', Alcaraz dio el golpe definitivo.

7-5 y ritmo a su favor, que aprovechó para poner la directa en el inicio del segundo. Esta vez, sin dejar al australiano entrar de nuevo en el marcador, pese a que no dejó de intentarlo y cerca estuvo de ello en el sexto juego. Al igual que en el primero, Alcaraz consiguió romper nuevamente el servicio de Alex y empezar sacando en el tercer set.

PUERTA ABAJO

Destrozó por completo las intenciones de De Miñaur con el segundo set en el bolsillo, volviendo a coger la iniciativa desde el primer juego al resto. La Rod Laver Arena entendió bien pronto que su jugador se había quedado sin fuerzas ni ideas y que tampoco esta vez iba a ser el año en el que uno de los suyos alcanzará las semifinales. Desde que lo hiciera Lleyton Hewitt en 2005, Melbourne Park sigue esperando porque será Alcaraz quien juegue este próximo viernes por un puesto en la final.

Lo hará ante Alexander Zverev, que se deshizo de Learner Tien (6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3)) en un partido peleado y en el que el alemán se valió de su poderoso servicio para dejar en el camino a uno de los grandes nombres del torneo y del futuro. Un buen aviso para Alcaraz, que tendrá que mostrar una versión distinta con el suyo si no quiere pasar problemas serios ante el alemán.

Un Zverev que fue quien le privó de las semifinales en 2024 y contra quien luce un balance igualado de 6-6. "Tengo que subir mi nivel. Tiene un tenis muy sólido. He entrenado con él alguna vez estas semanas. Tengo que jugar táctico, será una gran batalla" avisó el propio Alcaraz tras el partido en la entrevista en pista.

Sabe el murciano que será una gran batalla, aunque la afronta confiado y orgulloso de su evolución partido a partido. El próximo, una nueva semifinal de Grand Slam.