El UCAM Murcia pondrá a la venta abonos para la Copa para sus socios

El UCAM Murcia CB anunció la pasada semana que próximamente pondría a la venta abonos para la Copa del Rey exclusivamente a sus abonados. Y será este martes por la tarde, a través de la web del club, cuando se pondrán a disposición de los abonados de la entidad. En torno a unos seiscientos pases, cifra que están intentando los dirigentes que sea mayor, según confirmaron fuentes del club a esta Redacción, serán los que se pondrán a la venta en la zona que ha reservado la ACB para los seguidores del UCAM Murcia en el Roig Arena, un pabellón con capacidad para más de 15.000 personas.

Aunque el club no ha precisado qué precio tendrán los abonos, todo apunta a que serán los de categoría 7, que valen 155 euros para poder presenciar las cuatro jornadas del torneo, o de la 6, que cuestan 225. A esos precios hay que unir un 2% en concepto de gastos de gestión.

Imagen exterior del Roig Arena de Valencia / VORO CONTRERAS

El desplazamiento de aficionados del club murciano será masivo. De hecho, ya fueron muchos los que adquirieron sus abonos cuando el pasado 17 de diciembre la ACB los puso a la venta. Y los al menos seiscientos que ahora ofertará el club se espera que se agoten en unos minutos, por lo que los interesados tendrán que estar atentos a la información que tiene previsto hacer pública este martes por la mañana la entidad, cuando conozca el número exacto de abonos.

Tanto en la Copa del Rey de Granada, en 2022, como en Málaga, en 2024, el equipo tuvo un apoyo masivo de sus aficionados, pero en este caso, dada la proximidad -poco más de dos horas de viaje en coche-, se espera que aún sea mayor el desplazamiento hasta Valencia.

Pendientes del Gran Canaria-Baskonia

El UCAM Murcia, después del sorteo celebrado en Valencia, jugará el partido de cuartos de final el viernes 20 de febrero. En caso de acabar cuarto la primera vuelta, algo que no conocerá hasta que el domingo 8 de febrero se dispute el Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia, se enfrentará a las nueve de la noche al Barça; y si acaba quinto, jugará ese mismo día a las seis de la tarde contra el Barça.