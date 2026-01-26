El UCAM Murcia se enfrentará al Barça o al Tenerife en los cuartos de final de la Copa del Rey

El UCAM Murcia ya conoce, aunque solo a medias, a qué equipo se enfrentará en los cuartos de final de la Copa del Rey. Si finalmente, cuando se dispute el Dreamland Gran Canaria-Baskonia el 8 de febrero, gana el equipo vasco y concluye quinto la primera vuelta, se medirá al FC Barcelona, un equipo al que recibirá este próximo domingo (19:00 horas) en el Palacio de los Deportes; y si finalmente es cuarto, en cuyo caso tienen que perder los baskonistas, se tendrá que medir a La Laguna Tenerife. En ambos casos jugará el viernes 20 de febrero, que es lo único definitivo que ha conocido el club universitario en el sorteo que se ha celebrado en Valencia, donde este año se disputará el torneo.

El resto de emparejamientos son Valencia Basket-Joventut, que será el partido que abra el campeonato el próximo 19 de febrero, y a continuación se jugará, a las nueve de la noche, el Real Madrid-Unicaja Málaga.

Para la jornada del viernes 20 quedan los encuentros Barcelona-UCAM Murcia o Baskonia y La Laguna Tenerife-UCAM Murcia o Baskonia. Las semifinales se disputará el sábado 21, mientras que el domingo 22 será la final.

Jugar viernes, una ventaja y una desventaja

Al conocer ya que se juega el viernes, los aficionados del UCAM Murcia cuentan con una ventaja para organizar su desplazamiento. Para el equipo, por contra, es una desventaja en caso de superar el cruce de cuartos de final, ya que tendrá que disputar dos partidos en apenas 24 horas. En cualquier caso, cuando el equipo murciano disputó la Copa de Granada en 2022, se impuso el viernes por la noche, en el último partido de los cuartos de final, al Valencia Basket.

Todos los partidos y horarios

Jueves, 19 de febrero

Valencia Basket-Joventut, a las 18:00 horas

Real Madrid-Unicaja Málaga, a las 21:00 horas

Viernes, 20 de febrero

UCAM Murcia o Kosner Baskonia-La Laguna Tenerife, a las 18:00 horas

Barça-UCAM Murcia o Kosner Baskonia, a las 21:00 horas

Sábado, 21 de febrero

Primera semifinal, a las 18:00 horas

Segunda semifinal, a las 21:00 horas

Domingo, 22 de febrero

Final, a las 19:00 horas

Noticias relacionadas

El Roig Arena, un escenario espectacular

El Roig Arena, que se inauguró el pasado mes de septiembre, será el escenario donde se dispute la Copa del Rey. El torneo vuelve a Valencia y lo hará en un pabellón con capacidad para más de 15.000 espectadores, con una gran visibilidad desde el anillo superior.