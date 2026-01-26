Fútbol
El triunfo de Los Garres en Alcantarilla aprieta la parte alta
Triunfo importante del San Javier ante el Bullense
El Calasparra se mantiene como líder de Preferente tras diecinueve jornadas a pesar de que no pasó del empate ante el Bullas (0-0). En el choque de la jornada disputado en el campo Ángel Sornichero, Los Garres volvió a la senda de la victoria, cerrando así una situación bastante negativa (1-2). En el minuto setenta y uno, Paco Martínez volteó al marcador dando los tres puntos a su equipo.
Además, también se disputó un partido de rivalidad comarcal entre el Lumbreras y el Lorca Deportiva (0-1). Los números daban como favoritos a los de casa, pero estos están inmersos en una crisis. Por su parte, el Algar sigue escalando. Los goles de Ardid y Hafid permiten a su equipo quedarse en las puertas de la promoción de ascenso (2-0). El Algezares goleó al Lorquí (3-0) y el San Javier no tuvo problemas para derrotar al Bullense (2-0) y colocarse segundo. Bastaron dos goles de Linares en los minutos, cincuenta y ocho, y noventa.
Deportivo Murcia y Alhama se repartieron los puntos (1-1); y el Abarán se llevó el triunfo de Beniel (0-2) merced a los goles de Parra de penalti a los trece minutos y Barberá a los cuarenta y siete. Lo mismo le ocurrió al Archena en el campo del Raal (0-2).
