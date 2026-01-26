El triunfo de Los Garres en Alcantarilla aprieta la parte alta

El Calasparra se mantiene como líder de Preferente tras diecinueve jornadas a pesar de que no pasó del empate ante el Bullas (0-0). En el choque de la jornada disputado en el campo Ángel Sornichero, Los Garres volvió a la senda de la victoria, cerrando así una situación bastante negativa (1-2). En el minuto setenta y uno, Paco Martínez volteó al marcador dando los tres puntos a su equipo.

Además, también se disputó un partido de rivalidad comarcal entre el Lumbreras y el Lorca Deportiva (0-1). Los números daban como favoritos a los de casa, pero estos están inmersos en una crisis. Por su parte, el Algar sigue escalando. Los goles de Ardid y Hafid permiten a su equipo quedarse en las puertas de la promoción de ascenso (2-0). El Algezares goleó al Lorquí (3-0) y el San Javier no tuvo problemas para derrotar al Bullense (2-0) y colocarse segundo. Bastaron dos goles de Linares en los minutos, cincuenta y ocho, y noventa.

Deportivo Murcia y Alhama se repartieron los puntos (1-1); y el Abarán se llevó el triunfo de Beniel (0-2) merced a los goles de Parra de penalti a los trece minutos y Barberá a los cuarenta y siete. Lo mismo le ocurrió al Archena en el campo del Raal (0-2).