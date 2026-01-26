Sinner da portazo a las dudas de vuelta a los cuartos

¿Quién dijo dudas? Jannik Sinner borró de un plumazo su preocupante imagen con calambres en su partido de tercera ronda aplastando a su compatriota Luciano Darderi (6-1, 6-3 y 7-6(2)) en poco más de dos horas de juego. El italiano alcanza por cuarto año consecutivo los cuartos de final en Australia, con una demostración clara de ir lanzado a por su tercer título consecutivo.

Salió decidido a ello el italiano, que dejó sin argumentos a un Darderi que por mucho que le puso en aprietos en el primer juego del partido, se quedó desde entonces sin armas para poder hacer mucho más, pese a que se rebeló en un último set en el que tuvo oportunidades para haber dado un buen susto a Sinner.

Pese a ello, dominio total de Sinner que mostró su mejor versión en el inicio del momento de la verdad en el torneo. Porcentajes imperiales al servicio, con un total de 19 saques directos, para dejar en nada las intenciones de un Darderi que apenas pudo pegarle a gusto con su derecha en puntos contados. Le obligó a ira para atrás una y otra vez Sinner hasta que le desesperó por completo.

Tras un primer set que no llegó a la media hora de juego, Darderi se desquició por completo y empezó a cometer muchos errores con el servicio. Solo con algunas dejadas pudo celebrar los pocos puntos que le permitió un Sinner que tenía claro que tras el mal momento sufrido el pasado sábado, tocaba subir una marcha más.

SUSTO PARA TERMINAR

Con todo perdido, Darderi se dejó ir en un tercer set en el que empezó a sentir mejor la pelota desde el saque y con la derecha, llegando a poner en un pequeño aprieto a Sinner, que tuvo que salvar hasta cuatro bolas de rotura en un octavo juego que podrÍa haber cambiado el rumbo del set y quien sabe si del partido. Lo salvó Sinner que no dio opción alguna cuando llegó el 'tie break'.

Pese a que Darderi volvió a iniciar a las mil maravillas, siete puntos consecutivos en el desempate le valieron para cerrar sin más dilación el partido.

Desde el US Open de 2024, Sinner ha alcanzado siempre los cuartos de final en los torneos Grand Slam. 14º en su carrera para poner un dato más en la evidencia de su dominio actual junto a Carlos Alcaraz.