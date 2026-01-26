El Real Murcia juvenil se mete en un lío

La jornada diecisiete del grupo VII de la División de Honor de Juveniles deparó para los equipos murcianos dos victorias y dos derrotas. El UCAM y el Murcia Promises siguen entre los cuatro primeros.

Muy bien el UCAM. Derrotó al Castellón en un partido disputado en el campo de Santiago El Mayor en la tarde del sábado. Le bastó la primera parte donde Nacho, por partida doble, fue el verdugo del conjunto visitante. El citado jugador marcó en los minutos nueve y dieciséis. Los de Daniel Tomás siguen codeándose con los mejores de la categoría.

El Murcia Promises sigue sorprendiendo para bien. Goleó al Jove Español capitaneado por un gran Alberto Teruel, que además marcó el segundo gol en el minuto cincuenta y ocho. Antes lo había hecho Javi en el cincuenta y cinco, y después Alemany y Valverde. El equipo de Mateo Villar solventó el choque en los primeros diez minutos del segundo tiempo donde fueron un vendaval. Impresionante temporada del teórico segundo equipo juvenil del Real Murcia.

Once titular Murcia Promises / Prensa Real Murcia CF

El Real Murcia sigue cuesta abajo y sin frenos. Se desplazó hasta Elche, donde milita el lorquino Pablo Rojo, y no trajo nada positivo, puesto que los franjiverdes tuvieron bastante con el gol que marcaron a los cincuenta minutos. El equipo de Sergio Campos se coloca con los mismos puntos de los equipos que descenderían. Los pimentoneros se meten en un lío.

El Pinatar acarició el triunfo en la Ciudad Deportiva Antonio Valls, ya que Navarro en el minuto siete se adelantó en el marcador. Los herculanos empataron a los veintiún minutos y voltearon el marcador casi encima del final del primer tiempo. Los pinatarenses están cada vez más lejos de la salvación.