La fiebre Alcaraz se siente en Australia

Carlos Alcaraz ha encendido una auténtica «Alcarazmanía» en el Abierto de Australia, donde aficionados de distintas partes del mundo abarrotan las gradas con la ilusión de verle conquistar el único Grand Slam que falta en su palmarés.

El tenista murciano, de 22 años, avanzó ayer a los cuartos de final tras imponerse al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5, sin ceder un solo set en el torneo. Es la tercera vez consecutiva que alcanza esta ronda en Melbourne, un escenario en el que busca superar su mejor actuación y consolidar su proyección histórica.

Alcaraz resolvió el duelo en dos horas y 37 minutos, en un partido que comenzó con dificultades tras perder su saque en el primer juego. Reaccionó con rapidez, igualó el marcador en el primer set y se impuso en el ‘tie break’ pese a una interrupción de quince minutos provocada por un golpe de calor sufrido por un espectador en la grada.

Con temperaturas algo más suaves que en días anteriores y el respaldo de su equipo desde el palco, el murciano fue ganando confianza. Quebró el servicio de Paul en el segundo set para cerrarlo por 6-4 y mantuvo la solidez en un tercer parcial más equilibrado, que resolvió con un quiebre en el undécimo juego.

El triunfo supone su victoria número 88 en 101 partidos de Grand Slam y lo consolida como uno de los jugadores más precoces de la Era Abierta, con 14 apariciones en cuartos de final de un grande antes de cumplir los 23 años. Además, mantiene vivo su objetivo de convertirse en el tenista más joven en completar el Grand Slam.

Pero más allá de las cifras, el fenómeno Alcaraz se palpa en las gradas. Entre los asistentes estaban Fernando, Lucas, Juanan y Markel, amigos de entre 22 y 24 años procedentes de Badajoz, Pamplona, Madrid y Eibar, unidos por su afición al tenis y al murciano.

«Nos encanta el tenis, nos encanta Carlos y a ver si este año por fin gana el primer Australia Open», comentaron a EFE. Para ellos, verlo en directo marca la diferencia: «cambia mucho verlo en directo, impresiona mucho y la verdad es que está muy fino, está muy rápido, muy fuerte y se le ve muy preparado. Yo creo que, si no pasa nada raro, puede ser este el año».

También les sorprende el alcance global de su popularidad: «nos parece una locura ver que tiene seguidores de todo el mundo. Vemos a un chaval que es de nuestra edad, con tanto público, donde vaya tiene miradas, cámaras… es una locura».

Aunque reconocen las comparaciones inevitables con Rafael Nadal, creen que Alcaraz tiene una trayectoria propia: «desde que salió siempre se le compara con Nadal, porque en España se tiende a comparar mucho, pero la proyección que lleva y se ve que tiene la cabeza muy bien amueblada. Físicamente también se ve que no tiene muchas lesiones de gravedad. Yo creo que puede ganar un montón de títulos durante muchísimos años».

La admiración alcanza también a los más pequeños. Solmin Park, una niña de 10 años de Sídney, aguardaba con un cartel hecho a mano para animar al español: «quería ver a Alcaraz desde el año pasado. Me moría de ganas de verle durante años y años y meses y meses y ahora le voy a ver pronto, al mediodía, y tengo muchas ganas. Le he hecho este cartel para animarle y hacer que llegue a la final y que gane».

«Él es joven, es muy bueno y cuando le veo jugar al tenis siento que es muy bueno», añadió, antes de enviarle un mensaje directo: «Carlos, puedes lograrlo, llega a la final y consigue este Abierto de Australia».

La fiebre por el murciano no entiende de fronteras. Kylie y Tayler, jóvenes de Malasia, destacaron su estilo de juego y su capacidad para sorprender: «Me gusta cuando jugó en Roland Garros la final con Sinner. Siempre nos sorprende con cómo juega».

El impacto del español también se refleja en los datos de asistencia. La organización informó de un récord en la jornada dominical, con 85.338 espectadores entre las sesiones de día y noche, el mayor registro histórico para un mediodía. La asistencia acumulada del cuadro principal ya asciende a 764.737 personas.

Noticias relacionadas

Mientras Alcaraz se prepara para afrontar su próximo duelo de cuartos de final ante el australiano Alex de Miñaur, Melbourne sigue vibrando al ritmo de su tenis y de una afición que sueña con verle hacer historia en Australia.