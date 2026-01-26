Un central determinante, una urgencia en el FC Cartagena

El empate del FC Cartagena ante el Europa (2-2) dejó sensaciones contrapuestas en el entorno albinegro. El equipo mostró una versión competitiva y mejorada respecto a semanas anteriores, pero el resultado volvió a evidenciar que la plantilla sigue necesitando ajustes para afrontar con garantías una segunda vuelta que se prevé exigente. Y eso, en los despachos del Cartagonova, lo tienen muy claro.

La comisión deportiva, liderada por Javier Hernández y Jerónimo Barrales, diseñó hace semanas una hoja de ruta ambiciosa para el mercado invernal. Una revolución a baja escala. Hasta seis futbolistas ya han salido o saldrán del club -Chuca, Fran Vélez, Carlos Calderón, Nacho Sánchez, Ander Martín y Diego Gómez- y la intención es que el número de incorporaciones alcance las siete. Por ahora, cuatro refuerzos ya están confirmados: Eneko Ebro, Jean Jules, Benito Ramírez y Yanis Rahmani.

La irrupción de este último ha supuesto un soplo de aire fresco. El extremo fue decisivo en su debut con dos goles que evitaron la derrota ante el Europa, confirmando que su llegada puede marcar un antes y un después. Sin embargo, desde la dirección deportiva insisten en que el trabajo no está terminado. El diagnóstico interno es claro: la plantilla sigue descompensada y necesita tres piezas más que eleven el nivel competitivo.

Prioridad: un central que lidere.

Si hay una posición marcada en rojo en las oficinas del club, esa es la de central. La búsqueda de un defensa que ejerza liderazgo en la zaga se ha convertido en la gran obsesión del mercado para el Cartagena. En el club consideran que ni Rubén Serrano ni Imanol Baz están ofreciendo el rendimiento esperado, mientras que Eneko Ebro ha llegado con el rol de completar la rotación, no de asumir galones.

La falta de jerarquía en el eje de la defensa es una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico y de la comisión deportiva. El equipo ha encajado goles evitables, ha mostrado fragilidad en momentos clave y ha echado en falta una figura capaz de ordenar, mandar y transmitir seguridad al resto del bloque. Por ello, el objetivo es incorporar a un central con experiencia, personalidad y capacidad para asumir responsabilidades desde el primer día.

Extremo y delantero, las otras necesidades.

Más allá del eje defensivo, la dirección deportiva también tiene claro que debe reforzar el frente de ataque. En el caso de los extremos, el club ha optado por una renovación casi total. La salida de varios jugadores en esa demarcación ha dado paso a las incorporaciones de Benito Ramírez y Yanis Rahmani, pero en el Cartagena consideran que aún falta una pieza más.

La segunda vuelta será larga y exigente, y el equipo necesita profundidad de plantilla para sostener el ritmo competitivo. Un extremo más permitiría aumentar las alternativas ofensivas, mantener la intensidad en los partidos y ofrecer soluciones distintas en función del rival y del contexto del encuentro.

La otra gran carencia es el gol. El Cartagena busca un delantero que complemente y eleve el nivel del actual tridente formado por Ortuño, Kevin Sánchez y Chiki. Salvo el veterano atacante yeclano, el equipo no está encontrando cifras goleadoras suficientes. Además, Ortuño sufrió un contratiempo físico ante el Europa que le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo, una circunstancia que ha reforzado la sensación de urgencia en esta posición. La Comisión Deportiva entiende que hace falta un delantero con capacidad para marcar diferencias, aportar goles y ofrecer soluciones en el área.

Con el mercado aún abierto, el FC Cartagena sigue moviéndose con discreción, pero con determinación. La base de la reconstrucción ya está sentada, pero en el club saben que los tres refuerzos que faltan serán decisivos para definir hasta dónde puede llegar este equipo en la segunda mitad de la temporada. El plazo acaba el lunes 2 de febrero.

Noticias relacionadas

Diego Gómez abandona el equipo para fichar por el Pontevedra

Diego Gómez ya es historia en el FC Cartagena. Tal y como informó en esta redacción el pasado jueves, el extremo gallego, de 21 años, ha puesto fin de manera definitiva a su etapa como jugador albinegro y continuará su carrera en el Pontevedra, club al que llega de nuevo cedido por el Deportivo de la Coruña, tras desvincularse del conjunto cartagenerista.El futbolista cierra así un paso breve por el Cartagonova, donde participó en 18 partidos oficiales y solo logró ver portería en una ocasión, en el encuentro frente al Teruel. Un rendimiento que quedó lejos de las expectativas generadas con su llegada el pasado verano.Y es que su incorporación fue una de las más comentadas del mercado estival. Procedente del Deportivo, Diego Gómez aterrizó en Cartagena como una apuesta de presente y futuro, una línea continuista en la política de fichajes jóvenes que también representó Kevin Sánchez. Su llegada contó con el respaldo del técnico, Javi Rey, y de la anterior dirección deportiva encabezada por Manolo Sánchez Breis. El entrenador albinegro, ya en la previa del choque ante el Europa, habló de Diego Gómez en pasado y tras el choque de este fin de semana, ambos clubes lo han hecho oficial.La adaptación del jugador no fue la esperada al Cartagena y, hace varias semanas, el propio Diego Gómez trasladó al club su deseo de poner fin a la cesión. Tras valorar la situación, la entidad albinegra aceptó la solicitud y facilitó su salida.