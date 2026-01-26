Alcaraz-De Miñaur, en Australia: dónde ver y a qué hora los cuartos de final

No habrá que trasnochar ni madrugar para ver en España un partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. El duelo que tendrá ante el ídolo local se jugará en el turno de noche, como corresponde al duelo estrella de la jornada del martes 27 de enero. En el mismo, el tenista murciano, que no ha cedido ni un solo set en todo el torneo, buscará por primera vez la clasificación para las semifinales del Grand Slam que se disputa en Melbourne y seguir avanzando con el objetivo de completar el ‘Career Grand Slam’ este domingo.

Cinco precedentes, cinco victorias

El jugador de El Palmar se enfrentará por sexta vez en un partido del circuito ATP al australiano, que tiene 26 años de edad y ocupa el sexto puesto de la clasificación mundial, un tenista que también cayó el año pasado en los cuartos de final, su mejor resultado hasta la fecha en un Grand Slam. El último duelo oficial entre ambos se dio en la fase de grupos de las pasadas Finales ATP, donde se impuso el pupilo de Samuel López en dos sets. Antes se habían enfrentado en Barcelona y Rotterdam, también en 2025, Queen’s, en 2023, y Barcelona, en 2022. En todos esos encuentros el triunfo cayó del lado del murciano. Pero también hay otro precedente este año, hace menos de dos semanas, en uno de esos partidos de exhibición que se disputaron previos al Open de Australia. Y en el mismo también ganó Alcaraz en dos sets.

Carlos Alcaraz, durante el partido de exhibición previo al Abierto de Australia ante Álex de Miñaur / Europa Press

De Miñaur en 2025

El australiano solo jugó la United Cup antes del torneo. En el trofeo por naciones disputó tres encuentros. Ganó a Hubert Hurkacz y Jakub Mensik, y perdió con Casper Ruud. En Melbourne ganó en primera ronda al estadounidense McDonald en tres sets. En segunda derrotó al serbio Hamad Medjedovic, frente al que cedió un set. En tercera superó al estadounidense Fraces Tiafoe en tres mangas. Y en octavos de final barrió de la pista a Alexander Bublik, número 10 del mundo, frente al que solo perdió seis juegos (6-4, 6-1 y 6-1).

Un ídolo con el público en contra

Alcaraz es el jugador que más interés despierta en Australia. Pero en esta ocasión no tendrá el favor del público. De Miñaur es una estrella en su país y tendrá el favor de la grada en este duelo de cuartos de final. Los australianos sueñan con ver a uno de los suyos en las semifinales, y para ello animarán a su jugador en este duelo.

Dónde verlo y a qué hora

El partido ha sido programado no antes de las 10:10 horas de la mañana de este martes 27 de enero en España. Se podrá ver a través de Eurosport, HBO MAX y DAZN, que son los canales que ofrecen el torneo en nuestro país.