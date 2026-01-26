Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Intensa semana deportiva para terminar enero de 2026. La misma comienza hoy con el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto para el UCAM Murcia CB, que el domingo recibirá en el Palacio de los Deportes al Barça. El martes, duelo de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Open de Australia, quien volverá a jugar, en caso de seguir avanzando rondas, el viernes y el domingo. En fútbol, cierre de la fase de grupos el miércoles de la Champions, y duelos para el FC Cartagena, el viernes en Alicante ante el Hércules, y el Real Murcia, el domingo en Teruel. Además, el Alhama ElPozo tiene el sábado un duelo clave por la salvación ante el DUX Logroño. Y el domingo, la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida, una de las grandes citas deportivas del año en la ciudad.
Lunes, 26 de enero
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 21
Girona-Getafe (Movistar) 21:00
TENIS: Open de Australia
Octavos de final (Eurosport) 1:05
BALONCESTO: Copa del Rey
FÚTBOL SALA: Europeo
Bielorrusia-España (Teledeporte) 17:30
Martes, 27 de enero
TENIS: Open de Australia
Alcaraz-De Miñaur (Eurosport) 10:10
Miércoles, 28 de enero
FÚTBOL: Champions League, jornada 8
Athletic-Sporting Lisboa (Movistar) 21:00
Barcelona-Copenhague (Movistar) 21:00
Benfica-Real Madrid (Movistar) 21:00
Atlético-Bodø/Glimt (Movistar) 21:00
Leverkusen-Villarreal (Movistar) 21:00
CICLISMO: Challenge Mallorca masc.
Hasta el viernes (DAZN/Eurosport2) 14:30
TENIS: Open de Australia
Cuartos de final (Eurosport) 4:00
Jueves, 29 de enero
FÚTBOL: Europa League, jornada 8
Estrella Roja-Celta (Movistar) 21:00
Betis-Feyenoord (Movistar) 21:00
TENIS: Open de Australia
Semifinal femenina (Eurosport) 9:30
Semifinal femenina (Eurosport) 11:00
FÚTBOL SALA: Europeo
España-Bélgica (Teledeporte) 17:30
Viernes, 30 de enero
FÚTBOL: Primera RFEF
Hércules-Cartagena (Teledeporte) 21:15
La Liga EA Sports, jornada 22
Espanyol-Alavés (DAZN) 21:00
TENIS: Open de Australia
Semifinal masculina (Eurosport) 4:30
Semifinal masculina (Eurosport) 9:30
Sábado, 31 de enero
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 22
Oviedo-Girona (DAZN) 14:00
Osasuna-Villarreal (Movistar) 16:15
Levante-Atlético (DAZN) 18:30
Elche-Barcelona (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
Liga F
Alhama ElPozo-DUX Logroño (DAZN) 17:00
TENIS: Open de Australia
Final femenina (Eurosport) 9:30
BALONCESTO: Primera FEB
Cantabria-Caesa Cartagena (LaLiga+) 19:00
FÚTBOL SALA: Primera femenina
STV Roldán-Ceuta (Fef.es) 18:00
Móstoles-LBTL Alcantarilla (Fef.es) 18:30
Segunda División masculina
Zambú Pinatar-Melistar 18:45
Domingo, 01 de febrero
FÚTBOL: Primera RFEF
Teruel-Real Murcia (LaLiga+/M+) 12:00
La Liga EA Sports
Real Madrid- Rayo Vallecano (DAZN) 14:00
Betis-Valencia (Movistar) 16:15
Getafe-Celta (Movistar) 18:30
Athletic-Real Sociedad (DAZN) 21:00
FÚTBOL: Segunda RFEF
Minera-Linares Deportivo 12:00
La Unión-Lorca Deportiva 12:30
BALONCESTO: Liga ACB
UCAM Murcia-Barça (DAZN/M+) 19:00
Liga Endesa Femenina
Hozono Jairis-Gran Canaria (Feb.es) 12:00
Segunda FEB
Salou-Ciudad Molina 20:00
ATLETISMO
TENIS: Open de Australia
Final masculina (Eurosport) 9:30
