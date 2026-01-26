Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Podios de los ganadores y llegadas a la meta en la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida

Podios de los ganadores y llegadas a la meta en la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida / Israel Sánchez

Dioni García

Dioni García

Intensa semana deportiva para terminar enero de 2026. La misma comienza hoy con el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto para el UCAM Murcia CB, que el domingo recibirá en el Palacio de los Deportes al Barça. El martes, duelo de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Open de Australia, quien volverá a jugar, en caso de seguir avanzando rondas, el viernes y el domingo. En fútbol, cierre de la fase de grupos el miércoles de la Champions, y duelos para el FC Cartagena, el viernes en Alicante ante el Hércules, y el Real Murcia, el domingo en Teruel. Además, el Alhama ElPozo tiene el sábado un duelo clave por la salvación ante el DUX Logroño. Y el domingo, la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida, una de las grandes citas deportivas del año en la ciudad.

Lunes, 26 de enero

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 21

Girona-Getafe (Movistar) 21:00

TENIS: Open de Australia

Octavos de final (Eurosport) 1:05

BALONCESTO: Copa del Rey

Sorteo (DAZN) 12:00

FÚTBOL SALA: Europeo

Bielorrusia-España (Teledeporte) 17:30

Ricardo Mayor, Antonio Navarro, Chemi y Mellado, de izquierda a derecha. | RFEF

Ricardo Mayor, Antonio Navarro, Chemi y Mellado, de izquierda a derecha. | RFEF / RFEF

Martes, 27 de enero

TENIS: Open de Australia

Alcaraz-De Miñaur (Eurosport) 10:10

Miércoles, 28 de enero

FÚTBOL: Champions League, jornada 8

Athletic-Sporting Lisboa (Movistar) 21:00

Barcelona-Copenhague (Movistar) 21:00

Benfica-Real Madrid (Movistar) 21:00

Atlético-Bodø/Glimt (Movistar) 21:00

Leverkusen-Villarreal (Movistar) 21:00

CICLISMO: Challenge Mallorca masc.

Hasta el viernes (DAZN/Eurosport2) 14:30

TENIS: Open de Australia

Cuartos de final (Eurosport) 4:00

Alcaraz celebra ante Paul

Alcaraz celebra ante Paul / AP

Jueves, 29 de enero

FÚTBOL: Europa League, jornada 8

Estrella Roja-Celta (Movistar) 21:00

Betis-Feyenoord (Movistar) 21:00

TENIS: Open de Australia

Semifinal femenina (Eurosport) 9:30

Semifinal femenina (Eurosport) 11:00

FÚTBOL SALA: Europeo

España-Bélgica (Teledeporte) 17:30

Viernes, 30 de enero

FÚTBOL: Primera RFEF

Hércules-Cartagena (Teledeporte) 21:15

La Liga EA Sports, jornada 22

Espanyol-Alavés (DAZN) 21:00

TENIS: Open de Australia

Semifinal masculina (Eurosport) 4:30

Semifinal masculina (Eurosport) 9:30

Sábado, 31 de enero

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 22

Oviedo-Girona (DAZN) 14:00

Osasuna-Villarreal (Movistar) 16:15

Levante-Atlético (DAZN) 18:30

Elche-Barcelona (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

UCAM Murcia-Extremadura 17:00

Liga F

Alhama ElPozo-DUX Logroño (DAZN) 17:00

TENIS: Open de Australia

Final femenina (Eurosport) 9:30

BALONCESTO: Primera FEB

Cantabria-Caesa Cartagena (LaLiga+) 19:00

FÚTBOL SALA: Primera femenina

STV Roldán-Ceuta (Fef.es) 18:00

Móstoles-LBTL Alcantarilla (Fef.es) 18:30

Segunda División masculina

Zambú Pinatar-Melistar 18:45

Domingo, 01 de febrero

FÚTBOL: Primera RFEF

Teruel-Real Murcia (LaLiga+/M+) 12:00

Todas las imágenes del Real Murcia - Algeciras

Todas las imágenes del Real Murcia - Algeciras / Israel Sánchez

La Liga EA Sports

Real Madrid- Rayo Vallecano (DAZN) 14:00

Betis-Valencia (Movistar) 16:15

Getafe-Celta (Movistar) 18:30

Athletic-Real Sociedad (DAZN) 21:00

FÚTBOL: Segunda RFEF

Minera-Linares Deportivo 12:00

La Unión-Lorca Deportiva 12:30

Yeclano-Águilas 17:00

BALONCESTO: Liga ACB

UCAM Murcia-Barça (DAZN/M+) 19:00

Liga Endesa Femenina

Hozono Jairis-Gran Canaria (Feb.es) 12:00

Segunda FEB

Salou-Ciudad Molina 20:00

ATLETISMO

Maratón de Murcia (La 7) 9:00

La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida con la etiqueta Label para su edición de 2026.

La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida con la etiqueta Label para su edición de 2026. / Juan Carlos Caval

TENIS: Open de Australia

Final masculina (Eurosport) 9:30

