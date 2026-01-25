El UCAM Murcia llega al Carpena para volver a hacer historia

El UCAM Murcia CB escribía en junio de 2024 uno de los capítulos más exitosos de su historia al alcanzar por primera vez las finales de la Liga Endesa. El club murciano lo hacía sin perder un solo partido como visitante en el play off y con tres triunfos en el Martín Carpena durante las semifinales.

Pues un año y medio después regresa a Málaga en el que puede ser otro día marcado en rojo de su libro de gestas más recientes. Y es que la plantilla de Sito Alonso se mide al Unicaja en el último partido de la primera vuelta de la ACB (18.00 horas, DAZN) con la posibilidad de ponerle la guinda a su tercera clasificación para la Copa del Rey de las últimas cinco ediciones.

Puede plantarse en la cita de Valencia de este febrero con la posibilidad de ser cabeza de serie, es decir, esquivar en cuartos de final a Real Madrid, Barça o al propio equipo taronja que actúa como anfitrión. Un triunfo esta tarde en el Carpena ampliaría el que ya es su mejor balance en una primera vuelta, alcanzando los doce si acaba ganando hoy, además de ganar muchos enteros para firmar una cuarta plaza histórica.

Sito Alonso y Dustin Sleva, en el quinto partido de la semifinal de la temporada 2023-2024. / ACB Photo/M. Pozo

Pendientes del Baskonia

Por lo que, el UCAM será cabeza de serie si gana al Unicaja y el Baskonia no gana sus dos partidos (Joventut y Gran Canaria), o, si ganándolos, no le remonta además 29 puntos en el ‘basketaverage’. Si pierde, necesita que el Baskonia caiga en al menos un partido y que ni Unicaja, ni Joventut ni el propio Baskonia (en caso de perder solo uno) le superen en el ‘basketaverage’.

No obstante, la peculiaridad de todo esto es que el Baskonia recuperará su partido ante el Gran Canaria el próximo 8 de febrero si tiene incidencia para todas estas combinaciones. Es decir, puede que el propio UCAM Murcia no conozca si es cabeza de serie hasta ese día. Por lo que el sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey de este lunes 26 de enero, tampoco desvelaría al cien por cien el camino de los universitarios en la gran cita de Valencia.

Ocurra lo que ocurra en las combinaciones para concluir la primera vuelta en la cuarta plaza, el equipo universitario llega a Málaga con el objetivo de recuperar las sensaciones y solidez mostradas en los primeros meses del campeonato, especialmente fuera de casa, donde viene de enlazar dos derrotas consecutivas en sus salidas ante el Gran Canaria y Bilbao Basket en el mes de enero.

Devontae Cacok, pívot del UCAM Murcia, en el partido ante el Bilbao Basket. / acb Photo / Aitor Arrizabalaga

La intención de los de Sito Alonso será mantener su gen competitivo a domicilio durante los cuarenta minutos de partido y poner contra las cuerdas a un Unicaja que llega a la cita con algunos de sus jugadores mermados físicamente y en un contexto distinto tras lo cambios realizados en su plantilla este verano.

«Killian Tillie y Tyler Kalinoski son seria duda para el partido. Vamos a ver si Jonathan Barreiro puede hacer algo y tener también cuidado con Nihad Djedovic y Alberto Díaz, que se llevaron una carga importante en el partido del miércoles en la Basketball Champions League», afirmaba Ibon Navarro, técnico del Unicaja en la previa.

Con la duda de Radebaugh

El UCAM, por su parte, mantendrá hasta última hora la duda de Jonah Radebaugh, quien se ha perdido los últimos dos partidos del equipo universitario (Casademont Zaragoza y Falco Vulcano) por una artritis postraumática sufrida en su pie izquierdo hace poco más de una semana. Más difícil lo tiene Moussa Diagne, quien sufrió una fractura en su dedo pulgar izquierdo y todavía se encuentra en la fase de recuperación.

Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Rostock Seawolves. / Juan Carlos Caval

A pesar de los contratiempos con los que inició el curso, el Unicaja Málaga viene de enlazar dos victorias consecutivas en la ACB (Valencia y Covirán) y es el segundo equipo que más asistencias (18,75) reparte por partido de la competición. Además, tan solo Barça y Baskonia han logrado ganar en el Carpena este curso, con un balance de seis triunfos y dos derrotas como locales para los cajistas hasta ahora.