El UCAM Murcia hace los deberes en Chapín y es líder provisional

El UCAM Murcia logra vencer en Andalucía (1-2). El cuadro universitario llegó al Chapín con la intención de hacerse con los tres puntos y seguir vivo en la pelea por el liderato. El primer tiempo concluyó con el empate a cero en el marcador, después de que Ackermann atajase un penalti a favor del Xerez. En el segundo tiempo la cosa cambió; el UCAM Murcia vio portería y estrenó el marcador con un golazo de Alberto Soto. A los pocos minutos, una pena máxima a su favor, acabó con un gol de Aquino desde los 11 metros. Al final, el cuadro universitario se marchó con los puntos debajo del brazo y se mantiene activo en esa carrera por alcanzar el primer puesto.

Cuando el encuentro arrancó, el UCAM Murcia sabía que solo había un objetivo, que era conseguir los 3 puntos. La idea de hacerse con el liderato solo se mantenía viva si se hacía con la victoria. Germán Crespo estaba sabiendo hacer las cosas bien con el cuadro universitario, pero necesitaba encontrar una regularidad para hacerle frente al cuadro aguileño.

El UCAM Murcia empezó bien el encuentro, con varios acercamientos. Aitor Puñal, el nuevo fichaje de los universitarios, estuvo a punto de estrenarse como goleador. El momento clave vino cuando Ackermann se vistió de héroe para salvar a los suyos. La saga cometió un penalti sobre un jugador del Xerez, pero el uruguayo estuvo fino para adivinar el lado y evitar el tanto rival. Tras eso, el encuentro se relajó, y el primer tiempo terminó sin goles para ninguno de los dos conjuntos.

Once del UCAM Murcia en Chapín / Prensa UCAM Murcia CF

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para el UCAM Murcia. Después de salvarse antes del descanso de ponerse por detrás en el marcador, los universitarios consiguieron batir el arco rival. Héctor Fernández colgó un balón desde el costado, y Alberto Soto lo mandó directo a la escuadra.

Minutos después, el destino le volvió a sonreír al UCAM Murcia. El colegiado decretó un penalti a favor de los universitarios, y Dani Aquino fue el encargado de transformar la pena máxima. El cuadro de Germán Crespo se distanció en el marcador y afrontó con calma el tramo final del choque.

Cuando el encuentro llegaba a su final, el Xerez recortó distancias gracias a un gol de Beny. Al final, el tiempo no dio para más, y los universitarios se acabaron llevando el triunfo en el Chapín. Los de Germán Crespo hicieron los deberes y se marcharon de Jerez con los tres puntos.