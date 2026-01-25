El Real Murcia, a no dar más pasos atrás pese a las bajas

Cuando el pasado 13 de diciembre el Real Murcia encajaba frente al Sabadell la primera derrota liguera de la etapa Colunga, el foco se centró en si el pinchazo había sido un susto o si la irregularidad volvería a instalarse en el equipo murcianista. Sin embargo, los granas sumaban una semana después un gran triunfo frente al Europa, para después empezar en año ganando en casa del Sanluqueño y empatando en Nueva Condomina frente al Hércules. Por eso, esta tarde en el duelo frente al Algeciras, el Real Murcia tendrá otra vez que confirmar sigue en alza. Y es que los murcianos afrontan este choque después de caer en Ibiza, donde el marcador no fue lo único preocupante, y es que el equipo posiblemente firmó uno de los peores partidos desde la llegada de entrenador asturiano.

Ese 2-0 en Can Misses, sumado al empate de una jornada antes frente al Hércules, donde también se cuestionó el paso atrás dado en la segunda parte por los locales, han puesto freno a una trayectoria inmaculada, de ahí la necesidad de volver a la senda de la victoria si no se quiere poner en riesgo la presencia en una zona de play off que tanto costó alcanzar.

Una defensa en cuadro

Tendrá Colunga que lograr reactivar a sus futbolistas y tendrá el técnico del Real Murcia que hacer encaje de bolillos para confeccionar un once competitivo, especialmente en defensa, donde entre lesiones y sanciones apenas hay alternativas. Con Alberto González y Héctor Pérez fuera por problemas físicos -su ausencia se puede alargar más de un mes-, habrá que ver si Colunga repite con Óscar Gil y Antxón Jaso, ambos titulares en Ibiza, o si tiene que volver a tirar de Jorge Sánchez en el caso de que el navarro siga con molestias. Lo único claro es que el ex del Castellón, que debutaba con la elástica grana a las pocas horas de aterrizar, tendrá que liderar la zaga a la espera de llegar a su máximo estado de forma. La otra incógnita está en el lateral izquierdo. Con Cristo Romero sancionado por acumulación de amarillas, habrá que cruzar los dedos para que Jorge Mier ya tenga el alta médica y pueda ser de la partida, porque de lo contrario, al técnico murcianista le tocará inventar.

Hay problemas en defensa por las lesiones, y hay problemas en el centro del campo, donde Colunga no consigue dar con la tecla. A la espera de que algún día Moyita pueda disputar algún minuto, Sekou e Isi Gómez acumulan titularidades más por falta de alternativas que por merecimiento. Por lo que hoy, frente al Algeciras, ambos podrían tener otra oportunidad para demostrar que están capacitados para llevar el timón de una nave en la que no hay capitán.

Víctor Narro, al once

Si hace una semana aparecían en el once Joel Jorquera y Óscar Gil, dos de los tres fichajes invernales del Real Murcia, esta noche se espera que Víctor Narro también pueda saltar de inicio. Ya en Ibiza jugó algunos minutos en la segunda parte, aunque se le vio demasiado agitado, hasta el punto de jugarse la expulsión después de ver una amarilla por un enganchón con un rival.

Si Narro aparece en la derecha y Joel Jorquera en la izquierda, la duda está en si Ekain se mantendrá en la mediapunta o si ese lugar será para Pedro Benito. Donde no hay dudas es en el área, donde Flakus ha vuelto a consolidarse.

Noticias relacionadas

No lo tendrá fácil el equipo grana esta tarde. Y es que el Algeciras llega a Nueva Condomina mirando al play off. Si los granas tienen 30 puntos, los de Javi Vázquez suman 29. Eso sí, sus números a domicilio no son demasiado alentadores. En nueve partidos disputados, solo ha logrado la victoria en el Rico Pérez. Y aquel triunfo se remonta al 12 de septiembre.