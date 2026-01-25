Poco premio para un Lorca Deportiva superior al Recreativo

El Lorca Deportiva volvía a su estadio tras dos partidos jugando fuera de casa, cosechando sendas derrotas. Y lo hizo recibiendo al Recreativo de Huelva, un equipo confeccionado para ascender.

El Lorca mereció ganar con amplitud. Tras una primera parte igualada, el equipo lorquino se dejó el alma en el segundo tiempo, donde acorraló a su rival, dispuso de todas las ocasiones de peligro y el empate es muy injusto para los méritos del cuadro lorquinista. Posiblemente este haya sido el partido más completo del Lorca Deportiva en la presente campaña.

El técnico Sebas López no realizó variaciones de mucha importancia en cuanto al once, pese a que en los dos partidos anteriores su equipo cayó derrotado. Adri Heredia, hasta ahora titular indiscutible, aguardó en el banquillo. Regresó al once, Willy. En la banda derecha optó por dos laterales. El veterano Soler, más atrás, y el recién renovado Jaime Escobar, por delante, aunque permutan En la medular, Dani García, que ya había debutado fuera de casa, lo hizo ante su público. El recién llegado, Jon Arruabarrena, también empezó de suplente. En el centro de la defensa prescindió de Tafalla y volvió Fromsa.

El Lorca salió con mucha actitud. Metiendo velocidad a sus acciones, presionando en el medio campo e intentando salir al contragolpe. El Recreativo quería tener el balón, buscaba dominar el juego imponiendo su teórica superioridad técnica, pero se veía sorprendido por la presión de los locales. El conjunto local entraba con rapidez por la banda derecha y los centros desde esa posición creaban peligro, aunque los remates no eran certeros. La ocasión más clara del Lorca Deportiva la tuvo a los veinte minutos. Un balón al área visitante sin aparente peligro se le escurrió a Jero Lario. Naranjo, atento, recuperó el cuero escorado, remató raso y el balón salió rozando el poste.

A medida que pasaban los minutos, el dominio que era del Lorca se igualó y el Recre, inédito en ataque, empezó a acercarse al portal de Fran Arbol, aunque sin peligro. Un disparo desde la frontal cerca del poste derecho del meta local de Roni fue lo más destacado. El último cuarto de hora del primer tiempo fue infumable. Juego lento, posesión del Recre, todos muy estáticos y los aficionados, además de pasar frío, estaban más pendientes del dios Eolo, el cual soplaba con fuerza. En los minutos finales, el Recreativo de Huelva metió miedo. Pudo marcar más por demérito de la defensa local, sobre todo de un desconcertante Fromsa, que por méritos de los visitantes.

Dos acciones del central lorquinista pudieron costar caro a su equipo. La primera, tras realizar una falta innecesaria en el borde de su área que no tuvo consecuencias.

La segunda la solventó Fran Arbol con una gran intervención a disparo de Paolo. Los aficionados locales contuvieron la respiración cuando cayó dentro del área Da Costa. Daba la impresión de que era penalti, pero el colegiado no lo vio así. Sin goles, nadie los mereció; se llegó al descanso. El fuerte viento tuvo mucho protagonismo y los jugadores agradecieron cuando el colegiado decretó el final del primer tiempo.

El Lorca fue de más a menos y el Recreativo, todo lo contrario. Los dos centrales del Lorca acabaron amonestados. Sebas López se la jugó dejándolos en la segunda parte. Excesivo riesgo, ya que cada vez que había contacto, planeaba la expulsión.

Lorca Deportiva - Recreativo de Huelva / Prensa Lorca Deportiva

En la segunda parte, el Lorca quiso el balón; al Recreativo no le importó. Esperando con muchos hombres en la parcela ancha, presionando, tapando las líneas de pase y muy seguro atrás. El Lorca lo intentaba por los costados. Dos acciones consecutivas pudieron cambiar el partido, ya que fueron muy claras. En el minuto cincuenta y cuatro, Alex Peque, que jugó en la izquierda, sacó un centro pasado y el veterano Soler, libre de marca en el segundo palo, enganchó una volea, pero el balón salió por encima del larguero. Poco después, el centro llegó desde la derecha, la defensa visitante no acertó a despejar y Alex Peque, solo ante Jero Lario, envió fuera de forma increíble.

Fueron los mejores minutos del equipo lorquino en todo el partido. En el sesenta y uno, Soler desde la derecha metió un balón al área y allí Alex Peque no acierta con la cabeza. El Lorca estaba mereciendo el gol. El Recreativo se defendía con orden, pero no encontraba soluciones al buen juego por los costados de los de casa. El equipo onubense llegaba poco, pero cuando lo hacía, metía miedo. Un disparo intencionado de Roni encontró a Fran Arbol, quien detuvo en dos ocasiones.

El técnico visitante, Arzu, fue a por el partido cuando decidió introducir de una tacada a Caye y Leo. Se llegó al último cuarto de hora con la impresión de que el Lorca Deportiva podía marcar en cualquier momento, ya que lo estaba mereciendo. Estaba jugando mucho mejor que un Recreativo decepcionante. Perdía tiempo cada vez que podía, se contentaba con el empate y acumulaba hombres en su campo, en muchas ocasiones, los once. La salida al campo de Adri Heredia espoleó más a su equipo. El Lorca estaba aplastando en cuanto a juego a todo un candidato al ascenso como es el Recreativo. No estaba siendo justo el empate. El técnico Sebas López introdujo a Juan Hernández y al debutante Arrubarrena, cuando restaban dos minutos para el noventa más los tres de descuento.

Noticias relacionadas

El delantero vasco tuvo una ocasión. Tras un buen movimiento dentro del área, disparó, pero atajó Jero. El Lorca siguió volcado y otra vez Arruabarrena dispuso de otra ocasión que salvó un defensa. El choque acabó sin goles de una manera injusta, ya que los locales merecieron los tres puntos.