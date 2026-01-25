Un portentoso Cieza vence y convence a un débil Santomera

Había ganas en el Municipal de La Arboleja de ver el encuentro dado los antecedentes de la pasada temporada, donde el Santomera daba un brutal correctivo a los pupilos de Despotovic endosándoles una manita que dolió mucho en el club espartero, y que supuso un antes y un después en la temporada rojilla. Pero en los prolegómenos del encuentro se guardaba un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de la pasada semana.

Posiblemente se haya visto el mejor encuentro del CD Cieza en lo que va de temporada en casa, firme y muy concienciado de lo que se está jugando, y viéndose los resultados de la jornada, los esparteros pueden haber dado un puñetazo en la mesa, pero desde el pitido inicial, un equipo compacto y luchando todos los balones divididos, achicando espacios y disolviendo a un débil Santomera en el juego rápido, con un Edu Luna imperial en defensa y con Britos y Sergio Camacho dominando el centro del campo.

No habían pasado apenas 9 minutos cuando Esteban, de disparo cruzado, anotaba el 1-0, y volcándose el Cieza por las bandas en un juego rápido, sin galanterías pero muy efectivo, fruto de ello un centro desde la banda derecha de Britos, que estaba en todas, es despejado hacia dentro de las mallas por Riquelme, llevando la desolación a los pupilos de Bernal, que parecían incapaces de hacer frente al ímpetu impuesto por el equipo espartero.

En una jugada aislada en el minuto 26, un penalti por manos en el área local era lanzado por Araujo, pero una magistral estirada de Gallego truncaba las esperanzas de los de Santomera de acercarse en el marcador, y tras esta jugada desaparecieron del encuentro, con un Cieza espoleado tras esta jugada y con el aliento de la grada Espartera. Solo cabía lanzarse al ataque, manteniendo la posesión del balón hasta llegar al descanso con la ventaja de dos goles.

Tras la reanudación, un Cieza dispuesto a cerrar el encuentro y no dar la posibilidad al rival de entrar de nuevo en el encuentro hizo que a los 3 minutos de la reanudación Florian anotase el 3-0, tras lo que el público de la Arboleja asistió posiblemente al mejor partido de la temporada, luchando todos los balones, apoyando siempre al compañero y ahogando el juego de un deslavazado Santomera, que impasible veía cómo uno tras otro le caían los goles hasta devolverles la manita de la pasada temporada.

En definitiva, gran encuentro del equipo espartero, que tras los resultados de la jornada, aventaja en 7 puntos al Imperial, segundo clasificado, y en 11 a un Molinense que en la tarde de ayer vencía a domicilio al Totana y con la vista puesta en su desplazamiento para enfrentarse al Atl. Santa Cruz la próxima semana