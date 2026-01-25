Omar Perdomo doblega al Águilas FC, que deja el liderato

Una defensa bien posicionada, junto con las diabluras de Rubén Mesa y Omar Perdomo, le bastó a la Minera para ganar al líder, a un Águilas FC que cuando mejor estaba jugando, cuando comenzó a tener ocasiones, se encontró con Omar Perdomo, que es capaz de lograr un gol desde la posición menos inesperada (0-1). Con ayuda de su pareja ofensiva, Rubén Mesa, y tras un robo de balón sin opciones de ataque, solo lo tuvo que buscar en la línea de medios para que enviara el balón a la base de poste de la portería, donde no llegó el portero costero y logró el gol de la victoria ante el líder. Fue el primer lanzamiento entre los tres palos y la segunda ocasión de los del Llano de Beal, pero sirvió para llevarse la victoria después de realizar un partido muy ordenado y mantener la ventaja hasta el final pese a jugar 25 minutos con un futbolista menos.

Los costeros dispusieron de numerosas ocasiones, pero o no acertaron con el gol, como le sucedió a Kevin Manzano, quien solo ante la portería envió el balón fuera, o se encontraron con Álex Lázaro, como en un lanzamiento lejano de Mateo Enríquez que entraba por la escuadra hasta que la mano del meta lo evitó. Al igual que dejó sin el gol local en un lanzamiento en un enfrentamiento directo con Javi Castedo. En la segunda parte los costeros fueron mejores y más ofensivos que los mineros, pero ante la falta de gol y la buena defensa del equipo de Checa, fue suficiente para que la Deportiva Minera se llevara la victoria del Centenario El Rubial y provocara la pérdida del liderato de los costeros.

La intensidad que le pusieron los dos equipos por hacerse con el dominio del partido no se reflejó en ocasiones; tan solo un lanzamiento a puerta, el visitante Pitu, sobre la media hora, enviaba desde lejos el balón ajustado a la base del poste de la portería de Salcedo, aunque tanto el portero costero como el visitante apenas tuvieron que intervenir en este primer acto; apenas llegaron a las áreas los dos jugadores de los dos equipos.

La segunda entrega fue muy diferente; los de Adrián Hernández fueron más incisivos con la entrada de Boris Kouassi, quien provocó las primeras tres ocasiones de los locales en los primeros cinco minutos. Los costeros eran superiores, desbordaban a los del Llano de Beal; los rechaces y segundas jugadas eran para los locales, que incidían una y otra vez en buscar la portería. Pero en la jugada más utilizada por los mineros, apostando por las genialidades de Rubén Mesa y Omar Perdomo, el ariete robó un balón en la línea de medios local, solo encontró a Perdomo cerca, a quien le dejó la responsabilidad de solucionar la situación y lo hizo, lanzó raso a puerta y marcó el gol de la victoria.

Noticias relacionadas

Tras el gol visitante, los costeros se volcaron en el área visitante. Un balón largo lo controló Chris Martínez, quien se marchó en busca de la portería. Kevin Toner lo tuvo que agarrar para impedírselo, siendo expulsado, dejando a su equipo con diez jugadores a falta de 25 minutos de partido. Lo intentaron los blanquiazules de todas las formas: Mateo Enríquez desde fuera del área enviaba el esférico a la escuadra, evitando el gol Álex Lázaro con un paradón y Kevin Mazano, solo en el área pequeña, envió el balón fuera. Fueron las mejores ocasiones de un acoso que no dio resultados, finalizando la cita con victoria de la Minera.