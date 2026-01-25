Mariona Ortiz ‘rompe’ al Hozono Jairis

Cuando el Hozono Global Jairis amenazaba con llevarse la victoria en la pista del líder de la Liga Femenina Endesa con una sobresaliente Aina Ayuso, que acabó el partido con 18 puntos y 3 asistencias, apareció Mariona Ortiz, la compañera en el puesto de base en la selección española de la jairista. A la catalana se le encendieron las alarmas a seis minutos del final del partido porque el conjunto de Alcantarilla se dio cuenta que podía llevarse el triunfo del Príncipe Felipe, el mismo escenario donde la pasada temporada logró la gran hazaña de conquistar la Copa de la Reina. Mariona no estaba teniendo un buen día, atada en corto por las jugadoras del equipo murciano, pero eso le dio igual. Tomó el mando del partido y ya no lo soltó hasta el final en una de las mayores exhibiciones individuales en la historia del Casademont. Solo así se puede explicar el triunfo de las zaragozanas ante un gran Jairis (85-71) en un precioso partido de baloncesto.

Ficha técnica Casademont Zaragoza: Leite (7), Laia (5), Gueye (17), Fingall (11), Ornella (4) - cinco inicial-; Ortiz (14), Vorackova (11), Oma, Hermosa, Hempe (5), Mawuli (3) y Pueyo (8). Hozono Global Jairis: Aina Ayuso (18), Mataix (5) , López-Sénéchal (4), Gil (10), Bertsch (9) -cinco inicial-; Prieto (2), Alarcon, Chery, Ehk (9) y Massey (14). Marcador cada cuarto: 26-24, 45-39 (descanso), 60-54 y 85-71 (final). Árbitros: Ángel de Lucas, José Carlos Sierra y Marc García. Eliminaron a Merritt Hempe por faltas. Cancha: 7.287 espectadores en el Príncipe Felipe.

Con menudo ritmo empezó el partido, especialmente un Hozono Jairis que, con Aina Ayuso al mando de las operaciones, encontraba la canasta con una impresionante facilidad (5-10). Se mosqueraron las aragonesas como diciendo que a recursos ofensivos muy pocos equipos le pueden hacer sombra y aceptaron el reto. Laia Flores abrió la veda y fue una extraordinaria Aminata Gueye la que puso el equilibrio. La francesa dio un clínic de baloncesto en el primer cuarto y con sus puntos, rebotes y asistencias obligó a las murcianas a parar el choque (19-14). Sin embargo, el buen hacer de la pívot Laura Gil recortó distancias en una exhibición ofensiva en ambos lados (26-24).

Era casi imposible mantener ese nivel de acierto y el encuentro cambió su cara. El Casademont cortó el grifo a las visitantes y, aunque perdió fluidez, las apariciones de una gran Vorackova, de Helena Pueyo y de Bankolé le permitían seguir por delante. Sin embargo, y a pesar de que amagó unas cuantas veces con ello, no consiguió romper el partido porque el Jairis sacó las garras. En los minutos previos al descanso, el choque se espesó y se puso algo bronco, con técnica a Cantero y pitos del Príncipe Felipe a los árbitros incluidos.

El 45-39 con el que se fueron los dos equipos a vestuarios, que dejaba todo abierto para el segundo acto, podría decirse que fue justo con lo que se había visto sobre la cancha. El Casademont encontró entonces a Vorackova y la checa colocó a las suyas con la máxima hasta entonces (+10). Podía ser el momento de escaparse, pero sucedió todo lo contrario. Un parcial de 0-9 del Hozono Jairis devolvía prácticamente la igualdad.

Cinco puntos consecutivos de la pívot francesa Gueye y una canasta a la carrera de Helena Pueyo volvían a situar una desventaja para el Jairis de diez puntos (60-50). Pero otra vez las de Bernat Canut dieron un arreón entre el final del tercer cuarto y el inicio del último, momentos en los que le dieron la vuelta al partido con una inmensa Billie Massey. El parcial de 2-14 (62-54) asustó a la afición local.

Y entonces apareció Ortiz

El equipo local desquiciado y Hempe fue eliminada por una técnica. Pintaba muy bien para el Hozono Jairis. Pero cuando las aragonesas no encontraban soluciones, Mariona Ortiz le robó el protagonismo a Aina Ayuso. La capitana del club zaragozano hizo de todo, siempre lo que necesitaba su equipo. Cuando no era capaz de anotar, ella metió dos triples. Y también se fajó en defensa, reboteando y robando balones. La base llevó al Jairis al límite, forzando faltas. A Mariona le gusta compartir el balón, y como broche final le dio dos asistencias a Fingall para ejecutara al rival desde el triple. Seis minutos malos del conjunto de Alcantarilla, prácticamente los únicos durante el partido, acabaron con la buena racha de las de Bernat Canut, que habían ganado sus último cinco partidos de forma consecutiva. Fue la primera derrota desde que llegaron Laura Gil y Morgan Bertsch, una derrota lógica ante un rival de una tremenda calidad.