Liga Endesa: Unicaja Málaga - UCAM Murcia, en directo

En directo: Unicaja Málaga - UCAM Murcia (18.00 horas, DAZN)

La defensa en zona, clave

Quizás sorprendía la salida de Emanuel Cate en el quinteto inicial del UCAM Murcia, pero todo formaba parte del guion. Y es que el conjunto universitario planteó de inicio una defensa en zona que ralentizó el juego ofensivo del Unicaja Málaga -sin Tillie ni Kalinoski por lesión- y le permitió llevar las riendas en los primeros compases. Con el pívot rumano también generando en ataque, los de Sito Alonso firmaron un parcial de salida de 2-10 que fue la carta de presentación en el Carpena. Con las dos faltas de Cate llegaron las rotaciones, pero el plan del UCAM no varió demasiado. Tan solo parecía inquietarle en un principio el exuniveristario James Webb, aunque fue entonces cuando se produjo un duelo de triples consecutivos, de los cinco que convirtió el UCAM en ete cuarto, que mantenía la ventaja para los murcianos (12-20). No obstante, en el tramo final, el Unicaja consiguió rehacerse para mantenerse cerca (20-24).

Cate, también un líder ofensivo

Las tres faltas de Radebaugh en el inicio del segundo cuarto, en su vuelta al equipo tras su lesión en el pie, obligó a Sito Alonso a cambiar su línea exterior. Y es que no encontraba la manera el equipo universitario de sentirse cómodo sobre la pista y una antideportiva de Kelan Martin sobre Tyson Pérez lo apretó todo (23-24). No obstante, cuando parecía que peor se iban a poner las cosas para el UCAM, aparecieron Ennis y DeJulius para provocar el tiempo muerto local. Dos canastas a la contra del canadiense y un triple del base, recuperando su brillante acierto desde la línea exterior, permitió a los universitarios recuperar su colchón (23-31). Si el UCAM parecía sufrir en el rebote, otorgando en varias ocasiones segundas oportunidades al Unicaja, todavía más sufría el Unicaja con un equipo universitario que mostraba un alto porcentaje desde el triple fruto de su 8/13 en los primeros quince minutos tras dos lanzamientos de Nakic y Raieste que se sumaron a la lista (28-39). Un espectacular mate en carrera de Cate ante Balcerowski confirmó el buen momento visitante y el pívot rumano volvió a eregirse como epicentro en la generación ofensiva ante un Unicaja sin capacidad de respuesta (30-44). Se sacó Nakic de la chistera un nuevo triple en esta primera mitad en el que obtuvo el adicional y el UCAM se marchó al descanso con 11 de ventaja (37-48).

Noticias relacionadas

El escolta Dylan Ennis, del UCAM Murcia, intentando defender a James Webb. / ACB Photo/Mariano Pozo

El UCAM sale casi ileso del tercer cuarto

Volvía a la cancha el Unicaja tras el descanso con la intención de ponerlo todo patas arriba y así lo intentó desde el inicio. Apostó por ataques más rápidos y tratar de correr para que al UCAM no le diera tiempo a conformar esa defensa en zona que tanto estaba costando leer a su rival. Y aunque en un principio parecía así, el equipo de Ibon Navarro dinamitó el partido por mediación de un omnipresente Chris Duarte y un 3/4 en triples en estos primeros minutos que tuvo que cortar Sito Alonso con tiempo muerto tras el convertido por Tyson Pérez que daba lugar a un parcial de 11-5 en este tercer cuarto (48-53). No pudo frenar el UCAM el paso adelante de los locales, a los que el alto ritmo de juego impuesto les beneficiaba. Y fue entonces cuando se abrió un partido totalmente nuevo (54-55). Apareció el recién llegado Kelan Martin desde el triple para rescatar a los universitarios, pero Duarte, con 12 puntos en este periodo, mantuvo la igualdad (58-63). Dos acciones ofensivas de quilates de Sant-Roos dieron aún más oxígeno y tanto Ennis como Martin permitieron al UCAM salir casi ileso del intento de zarpazo del Unicaja (62-69).