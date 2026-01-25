Carreras populares
Eva Maza y Jesús Montoya ganan el Duatlón de Calasparra
La primera prueba individual de la temporada de triatlón también incluye carreras para menos
Inma Martínez
La Federación de Triatlón de la Región de Murcia celebró la primera de las competiciones individuales de la temporada 2026 en el II Duatlón de Calasparra, en la pedanía de Valentín. Los ganadores de la prueba absoluta fueron los deportistas del Triatlón Archena Sipcam Jesús Montoya y Eva Maza. Montoya se impuso con un tiempo de 48:28, con Oriol Alonso (49:57) segundo, Sergio Andrés, tercero (50:06). Eva Maza ganó también con contundencia con un registro de 59:22. Segunda fue Alba Forte (1h.01:09), Victoria Castiñeiras, tercera (1h.05:02).
Calasparra acogió también la primera competición de la Liga de Menores, que tuvo como ganadores de la categoría juvenil a Hugo Fuentes y a Noah López; en cadete, Arturo García y Alba Martínez; en infantiles, Pedro García y Vega González; y en alevines, Daniel Franco y Leyre Pintado. La próxima competición se desarrollará el próximo domingo, el Duatlón Carnavales de Águilas, clasificatoria para el Campeonato de España que llegará a su trigésimo segunda edición.
