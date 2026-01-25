La entrega del Yeclano Deportivo no es suficiente en Linares

El Yeclano Deportivo perdió en Linares en un encuentro donde se desfondó sin encontrar recompensa ante el doble acierto del delantero local Talaverón. Los de Iván Ruiz cuajaron un partido muy digno pero carecieron de último pase y pegada, desaprovechando incluso dieciséis córners a favor.

Como en Melilla, el duelo arrancó con adaptación al césped, que estaba muy pesado y con charcos, algo que afectó a la habitual consistencia defensiva azulgrana. Con mucha facilidad se adelantaría en el marcador el Linares con una transición rápida a la espalda de la defensa, donde Diego Talaverón cruzó la bola algo escorado salvado a Josema y Borja para adelantar a los suyos.

El Yeclano, que hasta ahora no ha sido capaz de remontar un partido cuando se le ha puesto en contra, supo reaccionar y en una acción de Nani el portero Barrios rechazó con problemas. El murmullo de la grada con su portero no le vendría bien poco después, cuando salió a una bola aérea casi en la frontal, donde el canterano Iker conseguiría rematar a gol para poner el empate.

El Yeclano parecía crecido y el Linares contrariado, pero en esa serie de situaciones emergen los protagonismos que marcan diferencias. Y tras varios minutos en campo jienense, una mala salida de balón azulgrana dejaría a Talaverón con la bola al borde del semicírculo del área, donde se sacó un disparo perfecto que se metió a la portería tras tocar el poste. Sin dramas, el Yeclano volvió a buscar la igualada y Totti rozó el empate en una acción donde Barrios despejó con el pie.

Linares Deportivo - Yeclano Deportivo / L.O.

Tras el paso por vestuarios, Iván Ruiz no se arrugó y cambió la disposición táctica a un 4-4-2 con la entrada del delantero Emaná por el central canterano Iker. Salvo una pájara en la salida del balón azulgrana que Caramelo estuvo a punto de aprovechar, el partido se ponía bonito con un Linares de contención y contra y un Yeclano que, arrastrando bajas, infiltraciones y desajustes de mercado, se desfondó en busca de un empate que no alcanzó pero que mereció.

Una de las mejores opciones fue la que Ot Remolins brindó a Jorge Domínguez, cuyo disparo lo rechazó a córner Barrios. Precisamente, si el valor de los saques de esquina determinaran cosas en un partido, el Yeclano habría goleado en Linarejos, botando hasta en dieciséis ocasiones. Sin embargo, en ninguno de ellos remató con claridad entre los tres palos, factor que deberá trabajar para mejorar en una categoría donde el balón parado debe ser determinante.

Los arreones del Yeclano se sucedían huérfanos de último pase o remate. Totti, con graves problemas físicos durante la semana, se marcó un desmarque tremendo casi en el descuento que desbarató Barrios. Y Borja sacó con el hombro lo que podría haber sido la sentencia de una victoria importante para los locales y no traumática para los visitantes.