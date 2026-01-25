Diego Gómez se desvincula del Cartagena

Diego Gómez ya es historia en el FC Cartagena. Tal y como avanzamos en esta redacción el pasado jueves, el extremo gallego, de 21 años, ha puesto fin de manera definitiva a su etapa como jugador albinegro y continuará su carrera en el Pontevedra, club al que llega de nuevo cedido por el Deportivo de la Coruña, tras desvincularse del conjunto cartagenerista.

El futbolista cierra así un paso breve por el Cartagonova, donde participó en 18 partidos oficiales y solo logró ver portería en una ocasión, en el encuentro frente al Teruel. Un rendimiento que quedó lejos de las expectativas generadas con su llegada el pasado verano.

Y es que su incorporación fue una de las más comentadas del mercado estival. Procedente del Deportivo de La Coruña, Diego Gómez aterrizó en Cartagena como una apuesta de presente y futuro, una línea continuista en la política de fichajes jóvenes que también representó Kevin Sánchez. Su llegada contó con el respaldo del entonces técnico, Javi Rey, y de la anterior dirección deportiva encabezada por Manolo Sánchez Breis. El técnico albinegro, ya en la previa del choque ante el Europa, habló de Diego Gómez en pasado y tras el choque de este finde, ambos clubes lo han hecho oficial.

La adaptación del jugador no fue la esperada al Cartagena y, hace varias semanas, el propio Diego Gómez trasladó al club su deseo de poner fin a la cesión. Tras valorar la situación, la entidad albinegra aceptó la solicitud y facilitó su salida.

El destino del atacante será finalmente el Pontevedra, donde regresa a su tierra para afrontar la segunda parte de la temporada en un equipo que atraviesa un buen momento de forma y se ha asentado en los puestos altos del grupo 1 de Primera RFEF. El Zamora también mostró interés en su incorporación, pero el proyecto granate terminó decantando la balanza.

Con este movimiento, Diego Gómez busca continuidad y protagonismo, algo que ya mostró el pasado curso en el Arenteiro, donde completó una notable primera vuelta que le permitió regresar al Deportivo en el mercado invernal. En Riazor no logró consolidarse, pero su juventud le mantiene abierto el camino para seguir creciendo lejos del fútbol profesional.