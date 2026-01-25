Consulta las previas de los equipos murcianos en Segunda RFEF

El derbi regional entre el Águilas FC y la Deportiva Minera llega en un buen momento para ambos equipos. Mientras que los del Llano de El Beal suman siete puntos de los últimos nueve que disputados; los costeros cumplen varias jornadas en el liderato, una posición que quieren seguir manteniendo tras la cita de esta tarde (17.30 horas) en el Centenario El Rubial. Ahora mismo los costeros, con 36 puntos, tienen dos más que el UCAM Murcia y el Xerez. Por su parte, la Minera aparece en la sexta posición con 29, a uno del quinto puesto.

Adrián Hernández hablaba del duelo de esta tarde, apuntando que no va a ser fácil, ya que «el fútbol que realiza -la Minera-, no está acorde con la clasificación que tienen».

El técnico costero tiene disponibles a las últimas incorporaciones e incluso Yasser podría debutar en el equipo inicial al estar el capitán Mario Abenza lesionado. Por su parte, Javi Castedo, que se estrenó el pasado domingo en Jerez, también podría ser de la partida de inicio.

Adrián Hernández está pendiente de la evolución de Antonio Sánchez. Aunque está disponible, lo normal es que el cuerpo técnico no arriesgue y no le haga jugar desde el inicio.

Por lo que además de Salcedo en la portería, repitiendo con Uri y Ebuka en el centro de la zaga, con Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales; Yasser y Mateo Enríquez que posicionarán en el doble pivote, con Javi Pedrosa en una banda y Javi Castedo en la otra. Aitor quedará de enlace con Chris Martínez, quien volverá a ser la referencia en ataque.

En la Deportiva Minera necesitan ganar para dar el paso que les permita meterse en puestos de play off, pero el técnico Checa prefiere no pensar demasiado en la clasificación. «Tenemos que centrarnos en nosotros, en seguir mejorando y creyendo en lo que estamos haciendo. Este es el camino», señalaba en rueda de prensa.

El UCAM, al acecho del liderato

El UCAM Murcia vuelve a las andadas, después de conseguir una importante victoria en su casa ante el Puente Genil. Los universitarios, después de su tropiezo en Lebrija, solventaron los problemas y lograron volver a meterse en la lucha por el liderato. Hoy tienen la misión de mantenerse en esa pelea, en el encuentro ante el Xerez Deportivo. El choque se podrá seguir a través de Web Directo, a partir de las 17:00 horas.

El cuadro universitario sigue luchando por hacerse con la primera plaza. Solo son 2 puntos los que separan a los azul y dorados de esa primera posición. Germán Crespo y los suyos saben que no pueden permitirse ningún tropiezo más, si su intención es acabar el curso ascendiendo directamente.

“A pesar de ser un equipo que está en la zona baja de la tabla, siempre se hace duro en su casa. Es un partido complicado, sobre todo por el terreno de juego, pero ya hemos ido a campos así, y la intención es puntuar de tres”, comentó el técnico del UCAM Murcia, Germán Crespo.

Para el encuentro de esta tarde, el UCAM Murcia contará con todos sus efectivos. En portería estará Ackermann. En la línea defensiva, Héctor y Alvarito estarán en los carriles, junto a Javi Ramírez y Fer Román en el centro de la zaga. En el centro del campo, Urcelay y Pablo Hernández formarán el doble pivote, junto a Soto, más adelantado. En el ataque, Ale Marín y Pontones correrán las bandas y Aquino será la referencia ofensiva.

El Xerez Deportivo, el rival del UCAM Murcia, llega al choque con una derrota en su último enfrentamiento. El cuadro andaluz está peligrosamente al borde del descenso, por lo que un descuido le mandará a la zona roja. Los de Diego Caro quieren hacerse fuertes en su campo y hacerse con el triunfo para poder respirar tranquilos en la tabla de clasificación.

Un Yeclano en reconstrucción desafía al Linares

El Yeclano Deportivo afronta este domingo, a partir de las 12:00, una exigente salida al siempre imponente Municipal de Linarejos para medirse al Linares Deportivo, en un encuentro correspondiente a una nueva jornada de liga que llega cargada de matices para el conjunto del Altiplano. El choque aparece en el calendario en un momento dulce en lo estrictamente deportivo, aunque precedido por una semana convulsa en los despachos y en el vestuario azulgrana.

El equipo dirigido por Iván Ruiz atraviesa una dinámica claramente ascendente. La contundente victoria del pasado fin de semana por 3-0 ante el Xerez Deportivo ha permitido al Yeclano instalarse en puestos de play off de ascenso, ocupando la quinta posición con 30 puntos. Tres triunfos en las últimas cuatro jornadas han disparado la ilusión en Yecla, que vuelve a mirar a la zona noble de la tabla con ambición renovada. Sin embargo, el crecimiento deportivo ha coincidido con una profunda remodelación de la plantilla en el mercado invernal, que obliga al técnico a reajustar piezas sobre la marcha.

La baja más sensible ha sido la de Xabi Domínguez. El extremo, uno de los futbolistas más determinantes del Yeclano en la primera vuelta por desborde, desequilibrio y aportación ofensiva, ha puesto rumbo al Recreativo de Huelva, dejando un vacío difícil de cubrir. Junto a él, otros jugadores como Álvaro Cordero o Loren Bianco, han abandonado la disciplina azulgrana, provocando una pequeña revolución en el vestuario justo cuando el equipo había encontrado estabilidad competitiva.

En el capítulo de incorporaciones, todas las miradas estarán puestas en Emana. El delantero camerunés, de 31 años, puede debutar este domingo tras llegar procedente del Jerez Deportivo, rival al que el Yeclano superó con claridad hace apenas unos días. Emana llega con la misión de aportar trabajo, experiencia y gol, formando dupla ofensiva con Antonio Fernández, otra de las caras nuevas de un ataque completamente renovado durante este invierno. Además, también anunció el fichaje del centrocampista Rementeria, procedente del Cacereño.

El contexto del partido tampoco es sencillo. Al Yeclano se le resisten los encuentros lejos de La Constitución: diez partidos como visitante, con un balance muy pobre de dos victorias y ocho puntos, evidencian una asignatura pendiente que necesita aprobar si quiere consolidarse entre los aspirantes al ascenso. Linarejos, además, es un escenario históricamente complicado, aunque los números del Linares como local resultan sorprendentes esta temporada. El conjunto linarense es el cuarto peor equipo en casa, con solo 13 puntos sumados, una estadística que explica su discreta duodécima posición, con 26 puntos, aunque mantiene un colchón respecto a los puestos de descenso.

Con estos ingredientes, el duelo se presenta tremendamente igualado, de esos que marcan el rumbo de una temporada. Si el Yeclano Deportivo es capaz de dar un paso adelante a domicilio y mantener la solidez que viene exhibiendo, el sueño del play off estará más cerca. Linarejos dictará sentencia en un partido que puede ser mucho más que tres puntos.

El Lorca, a recobrar confianza

Esta tarde a las seis, en el estadio Artés Carrasco, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veinte que va a enfrentar al Lorca Deportiva, que regresa a su campo, tres semanas después, y al Recreatvo de Huelva, con el portero lorquino Jero Lario en sus filas.

El equipo onubense viene de golear al Estepona, 5-0, mientras que los lorquinos llegan tras dos derrotas consecutivas, ante Puente Genil, 1-0, y ante el Real Jaen, 4-2. Esto ha hecho que vuelvan los fantasmas del inicio de temporada ya que el equipo lorquinista está a tres puntos de los lugares peligrosos pero a dos de los de privilegio.

Uno de los alicientes del choque de esta tarde es la presencia de dos jugadores, los que han llegado en el mercado de invierno. Por un lado el centrocampista procedente del Orense, Dani García, quien ha jugado ya dos encuentros, pero todavía no lo ha hecho ante su afición. Por otro, el último en llegar, Jon Arruabarrena, delantero que procede del Atlético Sanluqueño.

Quien no estará es el central Héctor Galiano, quien ha rescindido su contrato esta semana.

El Recreativo de Huelva que ya ganó al Lorca (2-1) en la primera vuelta está cuatro puntos por encima de los de Sebas López. Es un serio candidato al ascenso. El Lorca necesita ganar para evitar males mayores por abajo, seguir cerca de los de arriba y sobre todo recobrar la confianza tras aquella gesta de haber ganado siete partidos consecutivos.

El colegiado designado es el madrileño Raúl de la Mata.