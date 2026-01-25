La carrera a favor de Ronald McDonald, una gran fiesta solidaria

Por cuarto año, en las calles de Murcia se celebró la Carrera Solidaria Sala Familiar Roland McDonal del hospital de La Arrixaca. En un recorrido en el entorno de la Avenida de la Libertad, la jornada, marcada por el viento a primeras horas de la mañana, se desarrolló con pruebas para todas las edades y bajo un gran ambiente.

Nuria Fuentes (21:50) y Luis Francisco García Beranil (16:51) fueron los más rápidos en un circuito de cinco kilómetros, con dos vueltas. El podio masculino lo completaron Adrián Giménez (17:14) y Benjamín Navarro Martínez (17:15); y el femenino, por Christine Anthony (21:55) y Noelia Iglesias Peña (22:04).

Noticias relacionadas

Los campeones por categorías fueron Adrián Giménez y María Jesús Navarro (senior), Tibe Demarsin y Sofía Díaz (sub-23), Luis Francisco García y Nuria Fuentes (veteranos A), Benjamín Navarro y Sonia Navas (veteranos B), Jesús Frutos y Christine Anthony (veteranos C), y Alberto Rodríguez y Diane Joly (veteranos D). El programa se completó con carreras infantiles y una marcha solidaria.