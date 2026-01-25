Andrés Dólera y Teresa Guirao triunfan en el Trail del Romero

El Club Atletismo Kinoa, junto al ayuntamiento de Bullas y la Federación Murciana de Atletismo, celebró el ya clásico Trail del Romero, puntuable para el circuito Trail Tour FAMU 2026 y que alcanzó su undécima edición con más de quinientos participantes en dos distancias. En la prueba de 19,5 kilómetros, por el lado masculino, el más rápido fue Andrés Dólera, del CA Las Torres de Cotillas (1h.38:17), por delante de Miguel Ramón Moore (1h.38:20) y Jerónimo García (1h.38:44). En el apartado femenino, victoria de Teresa Guirao, del Centro Excursionista de Almoradí (1h.58:29), seguida de Cristina De La Torre (2h.01:57) y Ester Sánchez (2h.02:44). En los 12,5 kilómetros, el más rápido en hombres fue Juan Fernández, del CACiudad de Mula (53:53), seguido de Carlos Mendoza y de Pedro Fernández (54:47). En féminas ganó la atleta Laura Ruiz, del CD Quípar de Cehegín (1h.06:21), por delante de María Soriano (1h.09:00) y de Antonia Lajarín (1h.10:30).