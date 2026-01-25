Carreras populares
Andrés Couvreur e Inma Selma conquistan el Cross Trail Calas de Bolnuevo
La prueba mazarronera alcanza su duodécima edición
Gaspar Zamora
Con una perfecta organización del Bahía de Mazarrón, en colaboración con el Ayuntamiento, se celebró la duodécima edición del Trail Cross Calas de Bolnuevo, que tuvo como vencedor al francés afincado en Alhama Andrés Couvreur, que paró el crono en 1h.08:05, siendo segundo José María López (1h.11:07), y tercero, Juanfran Moreno (1h.11:30). Inma Selma fue la primera dama, con 1h.23:04, con dos corredoras locales en el podio, Mayte Vera, segunda con 1h.24:15, y Lydia Raja, tercera con 1h.32:24. Francisco José Cárceles y Lydia Raja (senior), Andrés Couvreur e Inma Selma (veteranos A), Carolina Mellado y Francisco Arenas (veteranos B), Carolina Curtís y Antonio Guillermo (veteranos C), y Luisa María Sánchez y Antonio Hernández (veteranos D), fueron los primeros por categorías. La ceremonia estuvo presidida por los concejales del Ayuntamiento María Isabel Carrillo y Andrés Aznar, así como Daniel Guindos, presidente del club, y el directivo José Manuel Lorente. Antes del inicio hubo bollos y café por gentileza de Cafés Pérez Campos, y tras finalizar, las clásicas hot dog y degustación de Ristorante Pizzería Leonardo’s. GASPAR ZAMORA
