El Alhama ElPozo solo aguanta hasta el descanso

El Alhama ElPozo cosechó la duodécima derrota de la temporada, esta vez ante el Granada, rival contra el que empató en la primera vuelta en su campo (2-0). Las alhameñas disputaron una primera parte muy seria, pero en la segunda fueron superadas por las locales. Apenas tuvieron ocasiones y aunque defendieron bien, un penalti revisado por el VAR, sentenció el partido.

El Alhama El Pozo se jugará el ser o no ser en la máxima categoría la próxima jornada. Lo hará el sábado, a las cinco en el estadio Artés Carrasco, ante el DUX Logroño, penúltimo de la categoría. El conjunto riojano es quien marca el descenso y está tres puntos por debajo de las alhameñas.

Ficha técnica Granada: Laura, Postigo, Jujuba, Alvba, Manoly, Mingueza (Vera, 83), Loles (Miku, 58), Pérez, Lauri (Blanca, 61), Salvoll (Andrea, 46) y Keefe (Barquero,83). Alhama ElPozo: Sol, Aitana (Raquel Pinel, 73), Nuria, Yannel, Yiyi, Kuki (Mariana, 73), Ana, Gestera (Belén, 73), Encarni (Estefa,85), Alba y Carla. Goles: 1-0. Minuto 61: Keefe. 2-0. Minuto 81: Andrea, de penalti. Árbitro: Alicia Espinosa (Madrileña). Amonestó a las locales Manoly y Loles. Campo: Ciudad Deportiva del Granada. 400 personas. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Ademuz.

El Alhama salió muy concentrado desde el pitido inicial. No se metió atrás, con la defensa más adelantada, presionando la parcela ancha y no dejando hacer su juego al Granada. Las alhameñas, mucho mejor en defensa desde que Randri ha regresado al banquillo, no dejaron ningún tipo de fisuras, y en un par de contragolpes llegó con peligro a la meta granadina.

La primera parte apenas tuvo historia. Las defensas, muy seguras, no dejaron opciones a los ataques, y las porteras apenas tuvieron que intervenir.

El Granada dispuso de una buena ocasión tras una cabezazo de Lauri, cuyo balón se marchó cerca del palo. El Alhama llegaba al borde del área, pero a partir de ahí, se le nublaban las ideas. Terminó el primer tiempo sin goles, entre otras circunstancias, porque nadie los mereció.

La segunda parte fue parecida. El Alhama quería marcar el ritmo del partido, se mantenía firme atrás y el empate no era malo. Pero el Granada metió una marcha mas y en el sesenta y uno logró adelantarse en el marcador. Error defensivo que aprovechó la local Keefe para batir a la guardameta paraguaya Sol Belotto.

Había cambiado el plan, por lo que alhameñas ya no podían jugar al empate. Se estiraron un poco y empezaron a llegar al área local.

Cuando mejor lo estaban haciendo, llegó otra acción ofensiva del Granada, mal defendida por la zaga azulona, que acabó en penalti. Tras revisión de la jugada por el VAR, la colegiada ratificó la pena máxima que fue convertida por Andrea.

Noticias relacionadas

El Alhama ElPozo ya no tuvo poder de reacción y acabó sucumbiendo ante un rival presumiblemente de su liga.