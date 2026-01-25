Alcaraz regresa al punto de partida mejor que nunca

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Open de Australia después de superar a Tommy Paul (7-6 (6), 6-4 y 6-4) en un partido en el que el murciano dio un nuevo paso adelante y superó sin ceder nuevamente ningún set al tenista estadounidense, que le puso en serios aprietos en el inicio del encuentro.

De vuelta a los cuartos por tercer año consecutivo, el número uno mundial alcanza su techo de cristal en el único de los cuatro Grand Slams que le queda por conquistar, con el sueño de hacerlo este mismo año y romper todos los récords de la historia del tenis.

Para ello, tuvo que lidiar con un Tommy Paul que cumplió de inicio con las expectativas que se esperaban de él, pero que se fue fundiendo poco a poco a medida que Alcaraz iba elevando su nivel.

Los tiros ganadores se impusieron esta vez a los errores no forzados, alcanzando un nivel de juego listo para entrar en la gran batalla de los ocho últimos contendientes al título. Un gran porcentaje de primeros servicios le ayudó a no dejar escapar más que el primer turno de servicio del partido y se aprovechó de la dificultad que tuvo Paul durante todo el partido para meter primeros de forma constante.

DOBLE REACCIÓN

Y eso que el americano fue quien golpeó primero. De buenas a primeras avisó a Alcaraz que debía estar atento en todo momento con una rotura visto y no visto en el primer juego. Entendió el mensaje el español que aunque le costó unos juegos recuperar la desventaja, lo pudo hacer en el octavo juego para llevar la definición al desempate.

El partido se detuvo por un problema médico en la grada / EFE

La igualdad siguió reinando en los primeros compases, antes de que el partido se detuviera con 3-3 en el tanteador por un problema médico en la grada. Más de diez minutos se detuvo el juego, que reanudó perdiendo el control que llevaban los servicios.

Paul volvió a golpear primero, pero de nuevo, se encontró la reacción de un Alcaraz que se aprovechó de una doble falta inoportuna del estadounidense para apuntarse un primer set muy disputado y que por momentos tuvo lejos.

AL RITMO DE ALCARAZ

No solo desequilibró el marcador Alcaraz, sino que también rompió el ritmo del partido. Lo llevó a su terreno y se aprovechó muy pronto de ello ante un Paul que parecía estar dando vueltas todavía al set perdido.

Se hizo infranqueable al servicio e hizo valer una única rotura en el tercer juego para doblar el marcador y romper en pedazos las pocas esperanzas que le quedaban a Paul.

Siguió intentando mantenerse en partido en busca de un golpe de gracia que pudiera cambiar el rumbo el estadounidense, pero tras aguantar varias embestidas del murciano, se llevó la estacada final cuando parecía que de nuevo iba a ser el 'tie break' quien tuviera que decidir el desenlace.

Volvió a poner una marcha más en el momento oportuno dejando sin respuesta a Tommy Paul. "Ha sido un nivel muy alto de tenis en los dos lados, y feliz por haberlo ganado en tres sets" manifestó sobre la pista el murciano nada más terminar, alabando el gran nivel mostrado por su oponente y expresando su felicidad por haber alcanzado de nuevo la antepenúltima ronda del torneo.

Triunfo convincente y paso firme a los cuartos de final, donde buscará romper la barrera que le privó de avanzar en los pasados años. Será ante De Miñaur o Bublik, que se jugarán su billete en el último turno de la jornada de este domingo.