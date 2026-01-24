Real Murcia | Nueva Condomina: más zonas VIP, sí; más aparcamientos, no

Desde hace varios meses trabaja el Real Murcia en la Zona Experience, una serie de butacas VIP instaladas en la Grada Lateral y que vienen ampliar las que ya existían en las proximidades al palco de autoridades. Fue en el choque copero ante el Betis cuando se empezó a entrever ese área exclusiva, diseñada como una especie de ‘banquillo’ gigante que ocupa gran parte de la zona habilitada desde la inauguración del estadio para personas con movilidad reducida.

Como las personas con movilidad reducida no dan de comer a clubes como el Real Murcia, desde hace ya bastante tiempo, esas butacas de acceso especial fueron limitadas a una pequeña zona bajo el fondo sur, quedando desierto todo el espacio de la Grada Lateral que habilitado desde la construcción del estadio. Pero Felipe Moreno tenía otros planes distintos. Y esos planes pasaban por crear algo exclusivo, que permitiera ampliar el número de butacas VIP que ya tenía Nueva Condomina. Además, la idea es muy similar a la que Paco Belmonte ya llevó a cabo en el Cartagonova y que curiosamente fue denominada ‘EfeséXPERIENCE’.

Aprobada por la Junta de Gobierno

Si en el Cartagonova se creó el ‘EfeséXPERIENCE’, en Nueva Condomina el ‘Real Murcia Experience’ ya es una realidad. Después de su estreno por todo lo alto en la Copa del Rey ante el Betis, este viernes llegaba la confirmación definitiva del proyecto, después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobara dar conformidad a la instalación de esos nuevos asientos VIP.

«El proyecto aprobado contempla la instalación de dos filas de asientos bajo la grada y colindantes con el fondo sur, con una capacidad aproximada para 200 personas, permitiendo el seguimiento del encuentro tanto sentado, como de pie», informa la nota de prensa emitida por el Consistorio. «Además, se habilitará una sala VIP con servicios de catering y zonas exclusivas, reforzando la oferta de hospitalidad del estadio junto a iniciativas como el ‘Tour Experience’ y los futuros palcos privados», añade.

A la derecha, en las primeras filas de la Grada Lateral, aparece como un 'banquillo' gigante la zona dedicada a las nuevas butacas VIP / Pepe Valero

Con el visto bueno de la Junta de Gobierno se completan los trámites a un espacio ya desarrollado e incluso estrenado. Sin embargo, a la vez que el Ayuntamiento contribuye a las mejoras en el estadio para «ofrecer mayores prestaciones tanto a los seguidores como a patrocinadores y empresas», como dijo el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera; lo que sigue sin solución es la falta de plazas de aparcamiento en las inmediaciones de un recinto que se inauguró en 2006 y que está ‘dejado a la mano de Dios’, con múltiples espacios sin asfaltar, que se convierten en auténticos barrizales los días de lluvia, haciendo casi imposible el acceso a pie por algunas zonas.

De los accesos, a los aparcamientos

Si los accesos siempre han sido un quebradero de cabeza, en los últimos tiempos la verdadera odisea de los aficionados del Real Murcia durante cada partido es encontrar aparcamiento, y es que a la vez que las plazas de parking se mantienen -unas 1.900-, la asistencia a los encuentros ha crecido exponencialmente, no bajando de las 11.000 o 12.000 personas cada jornada. Además, los seguidores granas, que han visto reducidos los espacios por la instalación del área de conciertos, tampoco pueden utilizar las plazas del centro comercial si este está cerrado, lo que agrava el problema.

Y la gota que colmó el vaso llegó durante el partido copero ante el Betis, el de mayor afluencia de público de lo que va de curso. Aunque estaba todo vendido y en el Ayuntamiento sabían que se iban a dar cita alrededor de 30.000 personas, no dudaron en prohibir aparcar en una de las pocas zonas asfaltadas, la que hay a la izquierda de la explanada principal.

Cuando los aficionados llegaban para dejar sus vehículos, se encontraban carteles de prohibido aparcar. En un primer momento hasta los policías locales presentes no sabían a que atenerse, teniendo que consultar a sus superiores. Aunque incluso llegaron a plantearse que era un error, finalmente se mantuvo la prohibición, y es que todo ese parking había sido reservado para los autobuses en los que llegaban los aficionados del Betis.

En otros duelos en los que hay una gran presencia de seguidores visitantes, como ha ocurrido en los distintos derbis ante el Cartagena o en las visitas del Hércules, los autobuses van aparcando en el anillo que rodea el estadio en el fondo norte, no ocupando aparcamientos disponibles. Pero en esa ocasión, los aficionados del Real Murcia tenían que coger sus coches e iniciar una odisea para poder aparcar en otra zona ante la amenaza de multa por parte de la policía local.

Noticias relacionadas

Y lo peor es que el problema, va para largo. Aunque en agosto de 2025, el Ayuntamiento prometía 5.000 plazas de aparcamiento en las inmediaciones del estadio, por ahora parece que los proyectos VIP de dentro del recinto tienen prioridad.