Rahmani rescata a un FC Cartagena desastroso en defensa

Partido loco el vivido esta tarde en el Cartagonova. El FC Cartagena comenzó mejor, pero la primera ocasión del Europa significó el primer tanto, a la espalda de la defensa, a la media hora. Antes del descanso llegó el segundo propiciado por un regalo de Imanol Baz en el centro del campo y mucha fortuna en el rebote dentro del área.

En el descanso, Javi Rey dio entrada a Yanis Rahmani y cambió el sistema de un 5-3-2 a un 4-4-2, provocando un mayor equilibrio en defensa y más profundidad en ataque. Así llegó el primer gol tras tres grandes ocasiones para recortar distancias. Primero de Rahmani con la camiseta albinegra diez minutos después de entrar. Un balón perfecto a la espalda de la defensa de Chiki lo recogió el francoargelino para conducir, dejar sentado al portero y definir a placer.

En el minuto 80 llegó el tanto del empate, también de Rahmani, a balón parado. Falló Flere -que fue el mejor de los suyos- y dejó el balón muerto en el área pequeña, donde Rahmani metió la cabeza para poner el 2 a 2. No pudo llevarse el encuentro el Cartagena con diez minutos por delante y el añadido, de otros 9. Suma un punto después de dos derrotas consecutivas el cuadro albinegro, pero mejora sus sensaciones. Sobre todo, con la entrada en el equipo de Yanis Rahmani y Benito Ramírez, quien también tuvo buenos minutos. Se queda en décimo lugar el Cartagena con 28 puntos a falta de lo que ocurra en lo que resta de jornada.

El Cartagena saltó mejor al partido. Inició con las ideas más claras el equipo de Javi Rey, que llegaba con dos derrotas consecutivas y con la intención de reivindicarse. No encontraba su lugar en el partido el Europa, aunque tuvo a los cuatro minutos un acercamiento a la contra que le daría la clave para destrozar poco después al cuadro portuario.

Los cartageneros, con cinco hombres atrás, comenzaron a subir cada vez más las líneas de presión, pero el espacio que dejaron a sus espaldas Nacho Martínez y Dani Perejón como carrileros hizo sufrir a la zaga, en la que Nil Jiménez ocupó el lado izquierdo, Imanol Baz el centro y Fidalgo, fuera de posición, la zona diestra ante la ausencia de Rubén Serrano. En ese contexto se vivió un correcalles al inicio del partido que no sentó nada bien al Cartagena. Para cortar esa dinámica agarró el balón el equipo local y lo comenzó a manejar a su antojo para elaborar jugadas de ataque con calma.

Se fue acercando poco a poco el Cartagena. En Ortuño encontró la referencia para enviar balones y crecer por las bandas. En Chiki tuvo la velocidad para buscar los espacios. La presión del Europa en campo contrario era ineficaz y el equipo de casa se sintió muy cómodo en los primeros veinte minutos. No disparó el Europa hasta los 25 minutos con un remate de cabeza de Óscar Vacas desviado.

A punto estuvo de marcar Nacho Martínez a la media hora tras una conducción de Chiki que se la dejó en bandeja de plata. Otra doble ocasión dibujaba el gol local. Pero poco importó lo lejos que estaba del tanto el Europa y lo cerca que estaba el Cartagena de adelantarse. A los 33 minutos, y justo después de la lesión de Ortuño, un simple balón al espacio desarboló a la defensa. Puig encontró el carril para Mahicas y el delantero condujo hasta definir por el palo corto que no tapó Iván Martínez.

Con el 0 a 1 totalmente inesperado, el Cartagena no supo qué hacer y poco después recibió el segundo de la misma forma. Pero esta vez con el fallo marca de la casa de Imanol Baz. La regaló el central en la medular y el Europa se tiró a la contra. El mal repliegue albinegro dejó que Mahicas pisara área, cediera atrás a George y que el disparo del extremo terminase rebotando -de nuevo en Imanol- hasta llegar a Jordi Cano completamente sólo en el segundo palo. Dos disparos y dos goles. Efectividad máxima.

El Cartagena se fue al vestuario entre los pitos de los allí presentes. Merecidos por su permisividad ante un equipo que no había hecho nada para ganar tan claramente. En la segunda mitad tocaba cambiar y Rahmani fue el elegido, un día después de ser inscrito, para salvar del bochorno a su equipo.

Con la entrada de Rahmani por Edgar, con tarjeta amarilla, no sólo cambió Javi Rey un jugador, sino también el esquema, que pasó de 5-3-2 a 4-4-2 con la vuelta de Nil Jiménez y Dani Perejón al lateral, incorporando a Nacho Martínez al extremo y Pablo de Blasis -que se marcó un partidazo- junto con Larrea en el doble pivote. Rahmani comenzó a crear peligro desde el extremo derecho con el 7 de Calderón a la espalda pero recordando más a Rubén Castro. Chiki y Kevin ocuparon la punta.

Se le vio al extremo francoargelino calidad y ganas. Tuvo que ver Yanis cómo Kevin Sánchez fallaba un mano a mano ante Juan Flere tras superar a la defensa en carrera y a la siguiente decidió enseñarle al joven delantero cómo se define frente al portero. Chiki encontró a Yanis a la espalda de la zaga con un pase perfecto, corrió el extremo todo el campo rival y, cuando se enfrentó a Flere, amagó para dejarlo en el suelo y definir a placer. Balón al centro del campo con el 1 a 2.

Tenía tiempo el Cartagena para poner el empate y no lo iba a desaprovechar. No estando en el campo un futbolista con ganas de demostrar después de quedarse sin equipo. Con esa actitud afrontó cada jugada y, cuando volvió a tener la oportunidad, volvió a marcar.

Fue en una jugada tan loca como el partido. Centro de Nacho a De Blasis en el segundo palo, donde nadie defendía. El argentino la puso de vuelta al centro del área y Mahicas despejó contra su propio portero. Corrigió la posición Flere, pero se le escapó de las manos antes de dar en el larguero. Con el cuchillo entre los dientes, Rahmani metió la cabeza entre las manos del meta para ponerla dentro y hacer el 2 a 2.

Con más de diez minutos para el final y el añadido, que se fue a nueve, entraron Luismi y Benito Ramírez para mejorar aún más a un Cartagena que se comía al Europa. Toda la calidad estaba sobre el campo y en el 90 Flere salvó a los suyos. Lusimi le pegó con el exterior desde la frontal y el meta voló para sacarla de la escuadra.

No pudo llevarse los tres puntos el equipo portuario. Yanis echó fuera otro gran remate y Flere volvió a palmear un cabezazo de Nil. Así llegó el final, que deja con un sabor agridulce a los cartageneros después de haber hecho un partido para ganar. Con 28 puntos, el Cartagena es décimo a falta de finalizar la jornada.