El Real Madrid respira: la NFL volverá al Bernabéu en 2026 y 2027

Dos días después de que trascendiese el fin de la instrucción del juicio por los conciertos del Bernabéu, que deja al Real Madrid al borde del banquillo, 'The Athletic' avanzaba que la NFL regresará al estadio blanco. Una noticia que se hará oficial en los próximos días y que volverá a convertir al campo madridista en el epicentro del 'football', después de ser pionero en España al acoger un duelo de temporada regular.

Plena satisfacción tras el primer duelo

El Miami Dolphins 16 - 13 Washington Commanders fue el primer partido de esta modalidad que se celebró en España. El encuentro fue un éxito de convocatoria, con más de 78.610 espectadores en el Bernabéu. "Volveremos, seguro. Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte", reivindicó Roger Goodell, comisionado de la NFL.

Según ha informado 'As', el acuerdo es bianual, de ahí que el partido de Madrid se consolidará, como ha pasado con sedes históricas tal que Londres o Ciudad de México, a las que se han ido uniendo otras: Múnich, Hamburgo o más recientemente Sao Paulo. La decisión de la NFL llega después de su satisfacción por la acogida del Dolphins - Commanders en un mercado español que consideran estratégico.

Dos franquicias, como la de Miami y los Chicago Bears, escogieron España como zona de expansión. Tal y como afirmaba Felipe Formiga, directivo de los Dolphins, en declaraciones a SPORT, "hemos venido para quedarnos, queremos ser el equipo de todos los hispanos". De ahí que el hecho de hablar de un solo partido era una mera formalidad mientras se negociaba un nuevo acuerdo.

Una lista selecta de ciudades

El Real Madrid recibió de modo directo, 10 millones, en concepto de canon. A esto hay que sumarle todo el valor de marca recibido por una acción que tuvo un impacto directo en Madrid de 70 millones. Además, consolidó la capacidad del Bernabéu para acoger eventos deportivos de alto nivel, algo que no ha podido hacer en el plano cultural, como preveía, debido a las denuncias de los vecinos que viven en los aledaños al estadio.

Distintos colectivos se organizaron para judicializar la celebración de conciertos en un estadio que no tenía licencia para celebrarlos, salvo excepciones. Esto obligó al Real Madrid a paralizar el calendario de eventos, que acabaron desviándose a otros recintos como el Metropolitano. El encuentro de la NFL permitió desplegar toda la fuerza del Bernabéu tras su reforma, poniendo a prueba su capacidad para cambiar el césped o adaptar los vestuarios a las necesidades de la NFL.

Noticias relacionadas

La idea es que el máximo responsable de la NFL en España, Rafael de los Santos, nombrado apenas unos meses antes del Dolphins - Commanders, viaje a EEUU para confirmar la presencia del evento en el calendario. El Bernabéu formará parte de un serial en el que se estrenarán Melbourne (Australia) y Río de Janeiro (Brasil). A estas confirmaciones oficiales pueden unirse Dublín (Irlanda) o París (Francia).