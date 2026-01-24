A qué hora y dónde ver el Carlos Alcaraz - Paul de los octavos de final del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz ya está en la cuarta ronda del Open de Australia en su camino por conseguir el único de los cuatro Grand Slams que le faltan por conquistar. El murciano se enfrenta este domingo 25 de enero a Tommy Paul por un puesto ya entre los ocho últimos contendientes al título.

Tras superar al francés Corentin Moutet en un partido muy serio, el tenista español sigue sin ceder un solo set en su aventura por ser el más joven en conquistar el preciado Career Grand Slam. Para ello, deberá ahora dejar en el camino a Paul, que llega a la cita en un gran estado de forma.

El tenista estadounidense superó sin necesidad de acabar el partido a Alejandro Davidovich Fokina, que se tuvo que retirar por problemas en su pierna izquierda antes del tercer set.

Viejos conocidos, Alcaraz y Paul se medirán por octava vez en sus carreras con un balance muy favorable al español (5-2).

¿A qué hora juega Alcaraz contra Paul en el Open de Australia 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul, correspondiente a los octavos de final del Open de Australia 2026, se celebrará este próximo domingo 25 de enero no antes de las 3:30 horas en España.

El murciano volverá a jugar en la sesión de día, en el segundo turno de la Rod Laver Arena.

Tommy Paul, próximo rival de Alcaraz / Associated Press/LaPresse

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Noticias relacionadas

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.