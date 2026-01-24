FC Cartagena y Europa, ante un duelo de necesidades

A las 18.30 horas de la tarde de hoy (LaLiga+) tiene fijado el vestuario del Fútbol Club Cartagena su «punto de inflexión» para cambiar de rumbo en el grupo 2 de Primera RFEF. Así lo quiere Javi Rey después de sufrir dos derrotas consecutivas por segunda vez esta temporada. La racha albinegra desde el inicio de diciembre es muy mala, con una única victoria en seis partidos, y el Europa visita el Cartagonova obligado por su último mes. Sólo uno puede quedar satisfecho.

En el vestuario cartagenero, la sensación de cara al partido de hoy es la de reivindicación. En primer lugar, porque la imagen mostrada frente al Ibiza en el último partido en casa fue indigna. Y en segundo lugar porque no le quedan muchas más oportunidades -a pesar de estar todavía en enero- a un equipo que quiere aspirar al ascenso. «El objetivo sigue siendo intentar volver al fútbol profesional», manifestó Rey en la previa.

Y lo cierto es que el Cartagena no está lejos de su objetivo. Aunque es décimo en la tabla, sólo le separan 3 puntos del Real Murcia, que cierra las posiciones de privilegio en quinto lugar con 30 unidades. Sigue siendo «realizable» y «alcanzable», pero no puede dejar escapar más puntos tras una racha muy negativa.

El cuadro cartagenero sólo ha sumado 4 puntos de los últimos 18, cosechando cuatro derrotas, un empate y una única victoria. Se le ha olvidado ganar al Cartagena y también marcar. En tres de esas cuatro derrotas se ha quedado en blanco y en otra ha marcado un único gol.

Este momento de la temporada evidenció la necesidad de remodelar la plantilla, dando salida a Chuca, Calderón y Fran Vélez. Aún deben salir Diego Gómez, Nacho Sánchez y Ander Martín. Por lo pronto, han llegado el centrocampista Jean Jules, el central Eneko Ebro y los extremos Benito Ramírez y Yanis Rahmani. Con ellos pretende subir el nivel el club, pero su estado de forma tras muchos meses de inactividad exceptuando a Ebro, deja dudas sobre su aportación a corto plazo.

No estarán Marco Carrascal ni Diego Gómez, quien también saldrá en los próximos días, y es duda Rubén Serrano. Luismi Redondo parece recuperado para entrar en convocatoria.

El Europa, que ganó el único enfrentamiento previo entre los dos equipos por 2 a 0 en la primera vuelta, llega también con necesidades después de sumar tres empates consecutivos ante Betis Deportivo, Alcorcón y Atlético Madrileño. Arbitra González Páez el choque en un Cartagonova que quiere volver a ver ganar a los suyos tras más de un mes.

Javi Rey duda del estado físico de los nuevos

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de su equipo frente al Europa. En primer lugar, el técnico derrochó «ilusión» y manifestó agradecimiento por «entrenar a un gran club como el FC Cartagena» cuando se cumple justo una semana de sus fuertes declaraciones en Villarreal. Allí comentó la dificultad de enfrentar un partido con 14 jugadores y criticó la decisión de excluir a los futbolistas que van a salir en este mercado. No obstante, evitó la cuestión. «Eso fue la semana pasada y no vamos a hablar de eso. Tenemos que remar en la misma dirección y tenemos que poner nuestra energía en eso», afirmó.

Con los fichajes de Jean Jules, Eneko Ebro, Yanis Rahmani y Benito Ramírez, el FC Cartagena refuerza su equipo. Los cuatro estarán disponibles para jugar hoy, aunque quedará a decisión de Rey. «Están bien. Algún jugador lleva más tiempo parado y le puede costar, pero son buenos jugadores», desveló. «Jean Jules lleva tiempo sin competir y se nota. Tiene que coger la forma para sumar», comentó. No se refirió a Eneko, único de los cuatro que estaba compitiendo pese a no tener demasiados minutos en el Bilbao Athletic.

Pese a ello, valoró positivamente Javi Rey a sus nuevos jugadores. «Benito y Yanis tienen que mejorar el nivel del equipo y a Eneko lo conocía del año pasado. Creo que nos va a dar la presencia que nos hace falta.

Rey compartió que «todavía tienen que salir 2 o 3 jugadores» para que puedan llegar fichajes. Desveló el entrenador que «la dirección deportiva trabaja mañana, tarde y noche» para mejorar la plantilla mientras él está centrado en lo deportivo.

En cuanto al encuentro de hoy, Rey expresó sus ganas de disputar los tres puntos. «Tiene que ser un punto de inflexión», comentó. «Venimos de dos derrotas seguidas, una (Ibiza) muy dura por la imagen que dimos en casa y otra (Villarreal B) en la que competimos mejor a pesar de las circunstancias», concluyó el técnico del FC Cartagena.