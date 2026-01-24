400 victorias de Djokovic con susto, milagro y bronca

Novak Djokovic volvió a firmar uno de esos récords de los que deberán pasar décadas para ver a alguien poder hacer lo propio. En su camino a los octavos de final en el Open de Australia, el serbio firmó su victoria 400 en Grand Slam tras superar al tenista neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-3, 6-4 y 7-6 (4)).

En un nuevo triunfo incontestable, 'Nole' volvió a evidenciar que ha llegado más fresco que nunca en sus últimos años aquí a Melbourne y volvió a mostrar su cara más competitiva y un juego lleno de argumentos para poder, como mínimo, luchar hasta el final contra los grandes favoritos.

Son ya 70 veces en unos octavos de final de Grand Slam y 18 aquí en Australia, aunque cerca estuvo de tirar por los aires su gran actuación en el partido con un pelotazo que cerca estuvo de golpear a una recogepelotas, lo que hubiera supuesto su descalificación.

Además, todo ello en un momento sin mucho sentido, con el partido bajo control por completo. Voló sobre la pista el serbio en el inicio y firmó un primer set y un inicio del segundo brillante. Pero a partir de la asistencia médica que requirió Botic para tratarse el hombro, todo cambió.

El serbio se desconcentró y empezó a fallar mucho más, algo que le hizo perder los nervios casi de una forma trágica para él.

Pese a ello, supo cerrar sin mayores problemas el set y encaminó su victoria.

Susto y bronca

Se calmó algo el serbio tras el pase por los banquillos, probablemente conocedor de que cerca estuvo de liar una similar a la del US Open 2020, cuando ya fue descalificado por golpear a una juez de línea.

Salió decidido a poner de nuevo su ritmo de partido y pese a que tuvo un gran susto tras doblarse el tobillo de manera fea, pudo acabar cerrando el partido en el 'tie break', no sin antes salvar dos bolas en contra con el 5-6 y de enfrentarse al público, a quien mandó a callar.

No fue a mayores la acción del tobillo y solo fue asistido por unas ampollas en su pie el serbio que ya está en la segunda semana de competición donde espera bien a Mensik o bien Quinn.