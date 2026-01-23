Víctor Narro: "El Real Murcia tiene potencial para luchar por el liderato"

Durante la mañana de ayer fue presentado en sociedad Víctor Narro, quien se unió a la disciplina del Real Murcia la semana pasada y quien ya ha debutado con el cuadro grana. Narro, que llega cedido de la Sampdoria italiana, ha pronunciado sus primeras palabras en público como jugador del conjunto murcianista derrochando confianza en sí mismo y en sus compañeros de cara a la consecución del objetivo.

Lo primero que ha destacado el mallorquín ha sido la acogida del grupo. «El recibimiento por parte de los compañeros ha sido genial y he entrado muy bien al equipo», comentó antes de repasar su llegada a la entidad grana.

«Desde el primer momento que salió la opción del Murcia no dudé ni un segundo. Se lo dije a mi agente: quería venir aquí. Las negociaciones fueron fáciles porque yo tenía claro que quería estar en este club», expresó.

Víctor Narro no sólo dejó clara su preferencia por llegar al Real Murcia, sino que también manifestó su hambre por cumplir con el objetivo del club. «Cuando vienes al Real Murcia ya sabes que el objetivo es ascender. No tenemos otra cosa en mente y queremos que el club esté en el fútbol profesional, que es donde merece estar», aseguró.

Felipe Moreno con Víctor Narro / Prensa Real Murcia

Ya tuvo minutos el extremo frente al Ibiza, saltando al terreno de juego desde el banquillo tras el descanso. «Físicamente me encontré muy bien y veo un equipo con personalidad, con una idea clara de juego y un potencial increíble para estar arriba y luchar por el liderato», dijo el futbolista a pesar de que el Murcia sigue a once puntos del Sabadell.

Por último, Narro se describió a sí mismo y a su juego. «Puedo jugar tanto en la derecha como en la izquierda. Donde el míster decida, daré el máximo y trabajaré siempre por el escudo», expresó. También se refirió a la afición murcianista. «Ver el estadio lleno, con casi 30.000 personas, te hace sentir la magnitud de este club. La afición te lleva en volandas», comentó.

Noticias relacionadas

Andrés López causa baja

Asimismo, el club anunció ayer que el defensa murciano Andrés López ha causado baja tras disputar ocho partidos, seis de ellos como titular.