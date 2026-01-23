El UCAM también ‘jugará’ el domingo el Baskonia-Joventut: las cuentas para ser cabeza de serie

El UCAM Murcia CB visita el domingo al Unicaja Málaga (18:00 horas, DAZN), pero no solo en el Martín Carpena, donde firmó su última gesta hace dos temporadas ganando a los malagueños en el quinto partido de las semifinales, tiene intereses. Depende de sí mismo, aunque con un matiz, para ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey, que se realizará el lunes aunque aún estará pendiente de resolverse un aplazado entre el Dreamland Gran Canaria y el Kosner Baskonia, que se disputaría, en caso de tener incidencia, el 8 de febrero a las seis de la tarde. Pero si pierde, tendrá que mirar a ver qué ocurre en el Buesa Arena de Vitoria, aunque también habrá otros dos partidos, con menor incidencia, implicados.

El UCAM Murcia parte con una ventaja respecto a su rivales en la lucha por el cuarto puesto: tiene mejor average que el resto, con +107. El Baskonia, al que le restan dos encuentros y está con diez victorias, una menos que los murcianistas, tiene un +78, por lo que en caso de triunfar en los dos que le restan, tiene que remontar también 29 puntos; el Unicaja está con +53, por lo que solo superaría a los universitarios en caso de ganar por una diferencia de 55 puntos; y el Joventut, que está también con 10 triunfos, tiene +53.

Las mejores imágenes de la victoria de UCAM Murcia frente a Casademont Zaragoza / Juan Carlos Caval

Baskonia y Joventut se enfrentan el domingo a las cinco de la tarde, por lo que uno de ellos no podrá igualar a los de Sito Alonso. Si ganan los locales, solo quedaría el equipo de Vitoria, que ahora mismo tiene -29 puntos con respecto al UCAM, dentro de la ecuación. Pero si pierden los vitorianos y los universitarios, aún no se resolverá hasta que el 8 de febrero, cuando se dispute el aplazado.

Pero el UCAM, en caso de ganar, incluso podría acabar tercero, aunque para ello el Barça tendría que perder en su pista contra La Laguna Tenerife y que la diferencia de puntos entre el triunfo murcianista y la derrota azulgrana tenga un saldo de +31. También tiene la posibilidad de alcanzar al Valencia Basket, que juega en la pista del Gran Canaria, pero los de Pedro Martínez tiene un +210 de average, es decir, que aventajan en 103 puntos a los de Sito Alonso. La incógnita es saber cómo resolverá el lunes la ACB el sorteo en caso de que tras la jornada aún estén en suspenso las posiciones.

Abonos para los abonados

El UCAM Murcia, asimismo, informó ayer que dispondrá de un cupo de abonos para la Copa del Rey de Valencia, que se disputará entre el 19 y el 22 de febrero, que venderá exclusivamente entre su abonados. De momento se desconoce el número, pero sí que los habilitará entre lunes y martes. En los próximos días la entidad facilitará más información relativa al proceso de venta, precios, plazos y procedimiento de adquisición de los abonos.