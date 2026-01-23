El UCAM busca un delantero tras renovar a Julito

El UCAM Murcia ya dejó claro durante el final de la pasada temporada y el mercado de verano su intención de mantener un bloque sólido e ir añadiéndole piezas nuevas. Por eso, Julio Martínez Cortés ‘Julito’, quien estará fuera del equipo el resto de la temporada por lesión, ha sido renovado hasta 2027. El club buscaba liberar su ficha para poder traer un nuevo refuerzo para el ataque, pero en vez de hacerlo de forma irrespetuosa, abandonando a su futbolista, ha decidido hacer las cosas bien y mostrarle su apoyo y total confianza con la extensión de su contrato un año más.

El objetivo de la entidad para este curso es claro, conseguir un ascenso a Primera Federación que se lleva escapando varios años. Para ello, en vez de dejar a Julito en el arcén, ha preferido seguir confiando en él para el próximo curso, y así dejar libre su ficha para buscar un nuevo refuerzo en esta segunda mitad del campeonato. De momento, la única cara nueva ha sido la del extremo Iván Moreno, que llegó procedente del Unionistas Salamanca y que ya ha disputado dos partidos. Por contra, han salidos dos jugadores, Ñito, que ha recalado en el Jaén, y el joven Sevilla, que ha sido traspasado al Espanyol.

Julito estaba siendo una pieza clave en el equipo de Germán Crespo, con buenas actuaciones. El problema llegó en el mes de diciembre, cuando el de Requena sufrió una rotura del ligamento interno de su rodilla izquierda. La lesión le mantendrá apartado de los terrenos de juego lo que resta de temporada.

Germán Crespo, técnico del UCAM Murcia / UCAM Murcia

El atacante universitario ya ha sido intervenido de su rodilla y ha empezado su proceso de recuperación y adaptación, siguiendo los plazos establecidos. La pena para él es que no podrá acompañar a sus compañeros en el césped en la lucha por el ascenso. Lo tendrá que hacer desde la grada.

Con esta renovación, el club está demostrando su gran compromiso por el bloque, ya que no es habitual que renueven a un jugador que va a estar fuera toda la temporada. El director deportivo, Álvaro Muñoz, entiende que la unidad es lo que hace que los éxitos lleguen, no tener que estar cada año haciendo grupos nuevos, con jugadores temporales. Con el entrenador pasó lo mismo. Después de dos años en los que nueve técnicos pasaron por el banquillo universitario, con la llegada de Germán Crespo se vio que era mejor dejar construir un proyecto sólido que estar cada año empezando de cero.

Ahora el trabajo sigue para Álvaro Muñoz, quien tendrá que echar mano al mercado de verano para ocupar esa plaza de Julito. Desde el club ya están manos a la obra, en la búsqueda de un delantero que cumpla las mismas características que el de Requena, sabiendo que el único deseo del UCAM Murcia es lograr el tan ansiado ascenso a la categoría de bronce.