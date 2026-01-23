Sito Alonso: "Hay que seguir trabajando porque el listón está muy alto"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, dijo este viernes a dos días del partido de la liga Endesa de baloncesto a domicilio ante el Unicaja Málaga que "hay que seguir trabajando, porque ahora el listón está muy alto" tras sus mejores cifras en una primera vuelta en 28 temporadas en la élite.

Ahora pelea por conservar la cuarta posición para ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey, con la amenaza del Kosner Baskonia, el Joventud badalonés y el Unicaja tras un viaje a mitad de semana a Hungría para la Copa de Europa: "Es verdad que fue largo, pero llegamos a buena hora a Murcia y vamos a intentar que el equipo esté lo mejor posible físicamente".

El conjunto entrenado por un exuniversitario como Ibon Navarro "está haciendo una temporada magnífica y el problema es cuando las expectativas son altas", apuntó Alonso.

"Sus objetivos no son comparables a los nuestros, no tienen nada que ver, pues es de otra dimensión (...) pero vamos a luchar para que sea un enfrentamiento que pueda parecer directo y hay algo en lo que seguro no nos superarán: la ambición, ni el Unicaja ni ningún otro equipo de la competición", agregó.

El entrenador madrileño seguirá sin poder contar con el pívot senegalés Moussa Diagne, lesionado, y con la duda de Jonah Radebaugh, escolta de Estados Unidos y capitán del equipo.

Sí que estará el alero de ese país Kelan Martin, que en Hungría logró 15 puntos en 20 minutos: "Para él fue un impulso grande salir de inicio, hacerlo bien y sobre todo meter una canasta fundamental con 75-74 a falta de un segundo de posesión. Fue un canastón que da muestras de su experiencia como jugador".

Noticias relacionadas

Consultado por el proyecto de la NBA Europa de contar con el Real Madrid, lo que supondría que los blancos dejasen de competir en la Euroliga, comentó que "es un follón tremendo" y que "todo lo que sea separar caminos dentro de un mismo objetivo es malo para el baloncesto de tanto nivel".