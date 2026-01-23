La racha del Algeciras, un ‘ultimátum’ para el Real Murcia

La competencia en el grupo 2 de Primera Federación se vuelve más y más feroz conforme pasan las semanas. Apenas siete puntos separan al descenso de la promoción de ascenso y muchos equipos mantienen vivas las esperanzas de alcanzar un puesto de privilegio. Entre ellos está el Real Murcia. Los de Adrián Colunga se han ganado un lugar entre los mejores después de su gran resurrección desde el fondo de la tabla. No obstante, tendrá que seguir defendiéndola ante un rival que viene a por ella: el enrachado Algeciras.

Cada semana es una batalla en Primera RFEF. Acaba de comenzar la segunda vuelta del campeonato y todos los equipos pelean por su objetivo, que en muchos casos es el mismo. Nadie regala nada. Cada centímetro cuenta, cada balón, cada punto y cada partido tienen consideración de imprescindibles. En esa tesitura, una racha negativa te deja a los pies de los ‘leones’ que llegan detrás de ti. Y una racha positiva te puede convertir en el rey de la manada.

En ese sentido, el Real Murcia ahora mismo es una presa fácil. Está tocado en su confianza después de haber empatado frente al Hércules en casa y de haber perdido en Ibiza con el peor partido de Adrián Colunga desde que se hizo con el cargo. Ha dejado escapar cinco puntos que necesitaba para asentarse definitivamente arriba.

Ocupan los granas la última posición de privilegio. El quinto lugar de la tabla clasificatoria del grupo 2 de Primera RFEF. Treinta puntos en su casillero y el primer lugar, en manos del Sabadell, se escapa ya a once unidades. No mira ahora mismo el cuadro murciano hacia arriba y sí hacia abajo, donde hasta seis equipos amenazan su posición: Tarazona (27), Cartagena (27), Hércules (27), Villarreal B (28), Teruel (28) y su rival del próximo domingo, el Algeciras (29).

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, en el derbi en Cartagena / Pepe Valero

Un único punto separa a murcianos y gaditanos. Pero más distancia tienen sus rachas. Si el Murcia está de capa caída, el equipo andaluz llega con la confianza por las nubes. Los de Javi Vázquez encadenan cuatro partidos consecutivos sin perder, de los que han ganado dos y han empatado otros dos. No pierden desde el 14 de diciembre y han escalado hasta la sexta plaza para darle un ultimátum al Real Murcia.

Adrián Colunga, que ha sumado por vez primera dos semanas seguidas sin ganar, no se puede permitir otro resbalón. Es la exigencia del guion. Si quiere mantener su puesto en el play off, tiene que volver a ganar. Una derrota no sólo le arrebataría el quinto lugar en favor del Algeciras, sino que le podría hacer caer a mitad de la tabla con el golpe anímico que ello supone.

Alcanzó el equipo de la Nueva Condomina los puestos de promoción a finales de noviembre y, aunque los dejó con la derrota por 0 a 1 en Sabadell, regresó ganando al Europa (3-1) y al Sanluqueño (0-2). Desde entonces no ha vuelto a ganar, pero ha mantenido su posición gracias al resto de resultados.

Esta semana es el turno del Real Murcia. Debe defender su sitio con una victoria ante los suyos. La competitividad del grupo 2 no perdona y un único punto marca la diferencia entre lograr tu objetivo de la temporada o quedar fuera de todo.