Lucas Farias, último refuerzo del Jimbee Cartagena: “Estoy feliz por llegar al campeón de España”

El Jimbee Cartagena ya tiene nuevo refuerzo invernal, un fichaje que se cocinó en el verano, pero que llega en este mercado. Lucas Farias, cierre brasileño de 23 años, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto cartagenero y dejó claro desde sus primeras palabras el entusiasmo con el que afronta este nuevo desafío en su carrera deportiva.

“Estoy muy feliz por la recepción de todos desde que llegué aquí”, señaló el jugador, que quiso agradecer de manera expresa el apoyo recibido en sus primeros días en la ciudad. “Quiero agradecer primero a Paulo Roberto, que desde mi llegada viene ayudándome mucho en todas las cosas que necesito, y también a Duda por todo el apoyo que me está dando en el día a día”, afirmó. Farias no escondió su ambición al aterrizar en el actual campeón de liga: “Estoy muy feliz por llegar a un equipo que es el actual campeón de España. Tengo muchas ganas de estrenarme con esta camiseta y espero hacer un año muy bueno junto a mis compañeros”.

El fichaje del internacional brasileño llevaba meses cerrado, a la espera de que concluyera su participación en la competición doméstica de su país. Farias llega procedente del Joinville, un club con un fuerte vínculo emocional para el Jimbee Cartagena.

Durante su comparecencia, el nuevo cierre rojiblanco explicó cómo se gestó su llegada a España. “Estaba en Joinville, estaba muy feliz y no pensaba en salir”, reconoció. Sin embargo, la propuesta del club cartagenero resultó decisiva: “Cuando apareció Cartagena, un equipo que viene creciendo mucho, en una liga que siempre me llamó la atención, quizá la mejor liga del mundo, y un club que está ganando y compitiendo al máximo nivel, eso fue lo que me hizo venir aquí”.

Farias aterriza en Cartagena tras completar un exigente final de año en Brasil, donde compitió a gran nivel en los campeonatos estatales. Apenas unos días después de concluir la temporada, el 22 de diciembre, el jugador contrajo matrimonio, iniciando ahora una nueva etapa personal y profesional en España. Consciente del cartel con el que llega, el brasileño asume con naturalidad la exigencia: “Creo que todo equipo de alto nivel tiene presión. Además, llego como campeón de España, así que es normal sentirla”, explicó. “Pero por ahora me estoy adaptando, intento darme tranquilidad para hacer bien mi trabajo”.

Presentación Lucas Farias / Prensa Jimbee Cartagena

En lo deportivo, Farias se definió como un jugador intenso y completo: “Soy un cierre marcador y creo que ayudo en ese sentido al equipo, pero también soy un cierre con buena movilidad y capacidad para atacar”, detalló. Su juventud, considera, puede aportar un plus: “Por ser joven creo que puedo aportar al equipo potencia física, intensidad y buena marcación”.

En sus primeros entrenamientos ya ha percibido diferencias entre el fútbol sala brasileño y el español: “Por lo poco que he entrenado, he visto que hay diferencias entre la liga brasileña y la española. Creo que aquí hay más libertad para atacar y el juego es más bonito”, señaló, consciente de que la adaptación será clave en las próximas semanas.

Lucas Farias llega al Jimbee Cartagena como una apuesta de presente y futuro, ya que firmó hasta junio del año 2029, con el reto inmediato de integrarse en un vestuario ganador y contribuir a mantener al equipo en la élite del fútbol sala nacional.